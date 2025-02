Igea agradece a los vecinos de Íscar y Pedrajas su ejemplo en el aislamiento: «Es tiempo de aguantar»

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha puesto este sábado como ejemplo de actuación ante la pandemia a los habitantes de los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban, que esta media noche culminarán con el aislamiento de dos semanas ordenado para tratar de atajar los contagios de Covid-19.

«No es tiempo de rendirse, no es tiempo de enfadarse, no es tiempo de demostrar quién es más listo. Es tiempo de trabajar, es tiempo de cuidarse para cuidar a los otros, es tiempo de aguantar. Gracias a todos los ciudadanos de Íscar y Pedrajas, sois un ejemplo», ha escrito Igea en su perfil de Twitter.

Con estas palabras, ilustradas con una información sobre la decisión de la Junta de acabar esta noche con el aislamiento que han vivido los habitantes de estas poblaciones , Igea se ha referido a la situación actual de la pandemia, con incidencias de la covid-19 que han mejorado en la zona básica de salud de Íscar durante las últimas jornadas, lo que ha llevado a levantar la medida.

Tras lanzar el pasado jueves un mensaje de «absoluta tranquilidad» porque la situación con los brotes es «preocupante» , pero no de "alarma", actualmente en Castilla y León no hay zonas con sospecha de transmisión comunitaria del virus y por tanto no hay a la vista nuevos confinamientos en los principales núcleos de población de la Comunidad, según la información aportada por la Junta.