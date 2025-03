Igea advierte de que la UE «no tendrá futuro» si «abandona» a las regiones despobladas

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, defendió ayer ante su homóloga de la Comisión Europea, Dubravka Suica, la necesidad de que la UE tenga en cuente a las regiones con retos demográficos. «Si no sacamos la conclusión de que los ciudadanos no son solo los que viven en las ciudades, no tendremos futuro en esta UE», dijo en su intervención en la inauguración del pleno del Comité de las Regiones en Bruselas, informa Ical.

Igea valoró el papel que ejerce el Comité de las Regiones para zonas como Castilla y León. «Tienen poca representación en los parlamentos nacionales, se sienten abandonadas en los parlamentos nacionales; solamente instituciones como ésta son capaces de elevar la voz de estas regiones», aseguró el político liberal.

Igea lamentó que las regiones que sufren una pérdida paulatina de población tienen «problemas financieros» pero deben «dar servicios sociales (sanidad, educación) a dos millones de habitantes en 95.000 kilómetros cuadrados» -en referencia a Castilla y León-. Además, subrayó que si se escucha a las regiones con retos demográficos se pueden «evitar problemas políticos», y como ejemplo puso el voto a favor del brexit, -la salida del Reino Unido de la UE- en zonas rurales del Reino Unido. Las peticiones de Igea también serán trasladadas hoy por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a Dubravka Suica, que visitará Castilla y León para poder conocer de primera mano sus necesidades.

Reparto «sin errores»

Antes de esta reunión, Igea pidió al Gobierno español que «no caiga en errores a la hora de definir el reparto» del Fondo de Transición Justa, un instrumento propuesto por la Comisión Europea el mes pasado que pretende ayudar a las zonas que más lo necesiten en el camino hacia un nuevo modelo. Así lo aseguró en Bruselas, con motivo de la celebración del pleno del Comité de las Regiones.

«Queremos que estos fondos lleguen a quienes lo necesitan, son unos fondos que se pensaron para estas regiones (con minas de carbón). Esperamos también que el Gobierno español no caiga en los errores a la hora de definir el reparto. De lo que nos quejamos fuera no lo repitamos dentro», dijo Igea, en alusión a las quejas del Ejecutivo central, especialmente de la vicepresidenta Teresa Ribera quien consideró que el reparto de fondos europeos no era suficientemente equitativo, informa Ical.

Según la propuesta del Ejecutivo comunitario, España recibirá 307 millones de euros, de los 7.500 previstos, puesto que Polonia y Alemania son los países más beneficiados del Fondo de Transición Justa. De hecho, Castilla y León, Asturias y Aragón ha decidido aunar fuerzas y constituir un grupo de trabajo para presionar y tener más fondos.