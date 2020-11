Los hospitales de Castilla y León, al límite: «Habilitaremos camas en los pasillos si es necesario» La pandemia pone al sistema al máximo, lo que «condiciona su calidad y seguridad» Las unidades de críticos se ampliarán a todos los espacios hospitalarios posibles

Montse Serrador Valladolid Actualizado: 02/11/2020 11:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Récord de casos activos y presión en las UCI en aumento en Castilla y León

No se cansan de apelar a la concienciación social como única forma para frenar el continuo aumento de contagios que está poniendo al limite a los hospitales y ha llevado, incluso, a la Junta a poner fecha, el 15 de noviembre, al colapso sanitario. Con la ocupación de los centros hospitalarios al 65% de media (incluidas las nuevas camas habilitadas ) y las unidades de cuidados intensivos ya sobrepasadas (al 99 por ciento en su dotación habitual y al 69 en las extendidas), profesionales que dirigen la atención hospitalaria advierten de un difícil mes en el que sólo la respuesta social a las restricciones pueden evitar lo que hoy parece inevitable.

¿Qué pasa en los hospitales de la Comunidad y, sobre todo, en las unidades de críticos? El coordinador de las UCIs de Castilla y León, Jesús Blanco Varela, contesta sin tapujos: «La situación es muy grave y corre el peligro de empeorar seriamente en este mes. Todo dependerá del comportamiento social». Y es que , aunque la realidad difiere en cada centro, en general estos espacios «están muy sobrecargados», con 192 hospitalizados en estas unidades (el 61 % del total), y «teniendo que atender también a los no Covid».

Explica que en este momento, el mayor problema vuelve a ser la falta de intensivistas, la especialidad que se ocupa de esta área, lo que está obligando, reconoce Jesús Blanco, a recurrir a otros profesionales, como anestesiólogos o intensivistas pediátricos «para que nos ayuden a sacar adelante a todos estos pacientes, minimizando el impacto en la actividad del resto».

Estos días se están abriendo en varios hospitales de la Comunidad las nuevas UCIs, como es el caso en Segovia, Palencia, Ponferrada -en Ávila será en breve-. Sin embargo, hay que recordar que en la primera ola de la pandemia los problemas fueron de material, equipos de protección e, incluso, respiradores, pero ahora todas las UCIs nuevas o ampliadas están perfectamente dotadas y hay un stock de respiradores suficiente para atender las necesidades que surjan, aunque «si esto se marcha más allá de lo que pasó en marzo es posible que llegásemos a tener dificultades». Sin embargo, el problema de déficit de personal tiene difícil solución, hasta el punto de que «todos los intensivistas que están en el mercado han sido contratados; se necesitan más, pero no hay», señala Blanco Varela. Como tampoco hay personal de enfermería especializado para este labor, una situación que se ha intentado paliar formando durante el verano a un número significativo, aunque en este caso también se recurre a enfermeros de otras áreas, como puede ser de los quirófanos. Así las cosas y ante la previsión de «un mes de noviembre muy difícil», el coordinador de las UCIs señala que se trabaja con todos los escenarios posibles. De esta forma, cuando las unidades de críticos se llenen por completo, el siguiente paso será recurrir a instalaciones adicionales, como pueden ser las reanimaciones quirúrgicas, dado que, aunque se sigue operando, se han aplazado ya intervenciones. También se utilizarán las unidades de recuperación postanestésica y, en el caso más extremo, se usarán los quirófanos que tienen todo el equipo de monotorización.

Sin embargo, este médico intensivista no oculta que su mayor preocupación es que el ritmo de ingresos sigue incrementándose, especialmente en algunos hospitales. En este sentido, detalla que están muy comprometidos el Clínico de Valladolid, el de Salamanca, el Hospital de Burgos y el de León, aunque matiza que «los demás no es que estén en una situación boyante» y aclara que los más grandes son los más tensionados pero «si sigue creciendo la presión, el problema lo tendrán todos».

«Con las UCIs llenas, habría que establecer criterios como en una guerra; es improbable pero podría llegar» Jesús Blanco Varela , Coordinador de las UCIs

En cuanto al perfil de los ingresados en la unidad de críticos, confirma que un rasgo importante es que la edad media ha bajado, pero los pacientes tienen el mismo nivel de gravedad. Otra diferencia sustancial es que «conocemos mejor el virus y los tratamientos y eso beneficia la evolución de los pacientes», aunque la mortalidad sigue siendo elevada.

Uno de los asuntos del que se habló mucho durante la primera ola es si en una situación de extrema dificultad y con las UCIs al completo se fijan criterios para atender a los pacientes. «Habría que establecerlos, como en una guerra», mantiene, si bien cree que «estamos lejos de ese momento; es improbable, pero podría llegar». «Si se da el caso de que no tienes más recursos, tienes que elegir al que tiene más viabilidad», aclara. No obstante, recuerda que los pacientes que entran en estas unidades, sean o no por Covid, «son evaluados globalmente y se valora su edad, la patología base y su capacidad de recuperación».

Centros tensionados

Uno de los centros más saturados es el Clínico de Valladolid que con la ocupación de la unidad de críticos extendida al 73 por ciento y la habitual casi al cien «está muy cerca de su capacidad asistencial máxima y eso se traduce en que el sistema y los profesionales están más tensionado». Son palabras de José Manuel Vicente Lozano, el gerente de este centro hospitalario, uno de los dos con que cuenta la capital vallisoletana.

El colapso del que la propia Junta habla es una posibilidad pero, ¿que supone eso para el paciente? Vicente Lozano explica cómo al sistema sanitario se le piden muchas cosas: agilidad, prontitud y, sobre todo, calidad y seguridad. «En el momento en el que un sistema está al máximo de su capacidad, ya no puede garantizar los estándares de calidad y de seguridad clínica», explica. Apunta, además, a otro factor a tener muy en cuenta como es que los hospitales se tienen que equilibrar asistencialmente, no se pueden convertir en hospitales monográficos de Covid porque, entonces, se estaría relegando al resto de asistencia. Ese es, precisamente, el riesgo actual.

Entonces, ¿qué puede ocurrir si se han ocupado ya todas las camas de hospital y hay un paciente que necesita asistencia? «¿Se habilita una cama en un pasillo o se le niega la asistencia?», pregunta a su vez el gerente del Clínico de Valladolid. Su respuesta es clara: «Habilitaremos camas en los pasillos. Eso quiere decir que la calidad habrá bajado un peldaño pero seguiremos prestando la asistencia que hay que prestar».

«Todos cuidamos de todos»

Vicente Lozano confiesa que «me preocupa el comportamiento global de la pandemia; la presión que sufren los profesionales y la población» porque, insiste, «en los hospitales la responsabilidad de curar es de los sanitarios pero fuera todos cuidamos de todos». En este punto, mantiene que los ciudadanos «no estamos haciendo del todo nuestro trabajo porque cada vez hay más porcentaje de pruebas positivas y es porque no todo se está haciendo bien».

«Cuando un tren pierde la máquina y va desbocado por la vía, es muy difícil pararlo, pero no imposible» José M. Vicente Lozano , Gerente del Hospital Clínico de Valladolid

De momento, en su centro hospitalario están dando respuesta asistencial «a la demanda que tenemos con los recursos habituales y los adicionales» y advierte de que son las camas de críticos las que pueden estar en riesgo si la pandemia continúa en una evolución desfavorable. «Mientras podamos seguiremos atendiendo pacientes críticos en un contexto de cuidados intensivos; si no, utilizaremos otras unidades y cuando hayamos acabado con todos, si tenemos respiradores, bombas y monitores seguiremos atendiendo donde haya que hacerlo», insiste. Sin embargo, advierte de que «la calidad y la seguridad habrán bajado pero atenderemos pacientes críticos hasta que estemos al límite de la capacidad tecnológica y humana». En cuanto a las dotaciones, el gerente del Clínico también destaca que el problema está más en la falta de profesionales que en la de material. «A nivel de respiradores estamos bien, no es el factor limitante», puntualiza, de forma que «es más fácil que se acaben los profesionales a que se acaben los respiradores».

José Manuel Vicente concluye con un ejemplo muy gráfico sobre la evolución de la pandemia: «Está pasando lo mismo que cuando un tren pierde la máquina, va desbocado por la vía y en el momento que coge velocidad es muy difícil pararlo, aunque no imposible». Sin embargo, no pierde la esperanza de que «empecemos a hacer las cosas bien y eso depende de las autoridades sanitarias y de que la población se conciencie de que lo que estamos hablando cuesta vidas».