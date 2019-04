Horario e itinerario de las principales procesiones del Martes Santo en Castilla y León

Procesión del Silencio en Ávila

ICAL

Organizada por la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, parte de la Iglesia de San Nicolás. Porta los pasos Santísimo Cristo Arrodillado, Santísimo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de las Angustias.

Sigue el siguiente itinerario: Plaza de San Nicolás, C/ Burgohondo, Plaza del Rollo, C/ Las Damas, C/ Nuestra Señora de Sonsoles, C/ Francisco Gallego, Paseo del Rastro, Plaza de Santa Teresa, C/ San Segundo, Arco de la Catedral, Plaza de la Catedral, S.A.I. Catedral.