La historia se repite

Actualizado: 05/03/2019 08:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Guerra a la desinformación

Guerra a la desinformación ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El proceso del procés

El proceso del procés El Carnaval de Mingote

Primavera de 2015. Cs, partido emergente y con proyección, busca con urgencia candidatos. Se acercan profesionales con trayectoria, profesores de universidad y otros con preparación, sin experiencia, mas ganas de cambio; se arriman empresarios sin empresas, estudiantes sin titulación, descartes de otros partidos, arribistas (no confundir con arriberistas) con años de intentos por estar en la política de la Comunidad con los cales y los cyles (los partidos regionales). La experiencia en los segundos es un grado. Artimañas y un nutrido grupo de los primeros da un paso atrás. Se prestaban a un servicio público no a vivir de la política. Consecuencia, malos resultados para Cs, pero en las Cortes puede ser relevante, porque el PP no consigue mayoría absoluta. Pasan cuatros años y de la relevancia a la insignificancia, por su portavoz acomodaticio dentro (nunca las vio tan gordas, si se hacia una oposición dulce) y logotero en Madrid. Junto a él, Yáñez, diputado nacional en la legislatura breve, y hombre dedicado a la comunicación en la región y conocer (?) las prioridades. Simpático y merodeador en medios, elaborador de informes para la directiva nacional sobre temas y gentes de Castilla y León. Encargado con Fuentes de implantar el partido (1.200 afiliados, magra cosecha).

Primavera de 2019. Para Hervías con informes en la mano, Fuentes no da el perfil. No lo dio desde el principio, pero las prisas aprietan. Con buenas perspectivas generales, se mejorarán con un buen candidato. Yáñez informa y corteja. Él sabrá, por qué no dirigió la mirada hacia adentro o hacia otros. Su información no sopesa la idiosincrasia de una región, que no conoce: los cambios de chaqueta y las divisiones no son del agrado de los votantes (un puñado de ellos habrá retirado la confianza). Ahora unos centenares de militantes deberán elegir esta semana entre Clemente o Igea. Gane el que gane, la historia se repite. Las expectativas decrecen.