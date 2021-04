Hispalink estima un avance del PIB entre el 5,3% y el 4,2% en Castilla y León en 2021 y del 4,1% en 2022 Advierte del impacto en la economía de una nueva ola de infecciones junto al trasvase de afectados por ERTE a parados

La red de Modelización Regional Integrada Hispalink prevé que el PIB de Castilla y León aumentará un 5,3 por ciento este año en un escenario básico y un 4,2 por ciento en otro de evolución menos favorable de la pandemia. Dos porcentajes que no permitirán recuperar el desplome de la economía en 2020, que sitúa en el 8,9 por ciento. Asimismo, sitúa el crecimiento para 2022, en el 4,1 por ciento.

Castilla y León se habría comportado mejor que la media de España en 2020, cuando la economía nacional se contrajo un once por ciento, pero crecerá menos en 2021 y 2022, ya que estima subidas de la producción par el conjunto del país del 7,4 y 5,9, dependiendo del escenario, y del 5,4 por ciento, respectivamente, según sus últimas estimaciones, recogidas por Ical.

Hispalink expone en su informe de finales de febrero que el escenario básico presupone que antes del verano las cifras estadísticas son ya moderadas, sin que sean previsibles nuevas oleadas de infecciones. Esta previsión implicaría una mejoría en las perspectivas industriales y exportadoras, así como un fuerte estímulo para el consumo de las familias. También permitiría un cierto grado de movilidad en los ámbitos nacional e internacional, con una recuperación de turismo y hostelería. En este escenario, no se prevén tensiones adicionales sobre la deuda, y las perspectivas bajistas o estables en relación con los tipos de interés mantendrían una moderación en el servicio de la misma.

Este escenario básico se concreta en una recuperación en Castilla y León que alcanzará un 5,3 por ciento (5,4 por ciento para el conjunto de las ramas no agrarias) con ritmos similares en Industria y Servicios. El documento prevé ritmos superiores estimamos para la Construcción (6,9 por ciento) y crecimientos adicionales a los de 2020 para la economía agraria (3,8 por ciento). «Debemos señalar que, incluso en este escenario dinámico, no es previsible que se recuperen las pérdidas en la economía regional de 2020 en el año actual», revelan. En el conjunto nacional, se estima un crecimiento de la economía del 7,4 por ciento, con incrementos similares para las ramas no agrarias.

Las perspectivas para 2022, señalan desde Hispalink, tienen un «elevado nivel de incertidumbre, y deben evaluarse en estos momentos sólo como un dibujo de la senda de crecimiento». Castilla y León se situaría en incrementos menores (4,1 por ciento) con una Industria en posiciones más dinámicas (4,8 por ciento) y una contención en Servicios (cuatro por ciento) incluso por debajo del escenario menos favorable para el año actual.

Sectores

El informe indica que en el sector primario para 2021 se producirá una evolución positiva para el sector (3,8 por ciento en el escenario básico), aunque dada la ausencia total de datos de avance se trata de una «cifra volátil, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que la climatología tiene para la mayor parte de las producciones agrarias de la región». Algo similar apunta para el año 2022, donde se prevé un crecimiento del 2,5 por ciento.

Asimismo, en relación a la Industria, este año sostienen una hipótesis «moderadamente optimista» en el escenario básico (5,4 por ciento) con incrementos más relevantes en Bienes intermedios (6,1 por ciento) y Bienes de consumo (5,8 por ciento) si bien el ritmo será inferior (4,7 por ciento) para Bienes de equipo. La rama energética crecerá al ritmo del conjunto del sector. Este crecimiento desacelerará ligeramente en 2022, situándose en un 4,8 por ciento.

Las perspectivas para construcción en 2021 son «positivas, si bien insuficientes para recuperar los descensos de actividad de 2020». En concreto y siempre según Hispalink, el sector podría crecer un 6,9 por ciento en el escenario básico, mientras que si las perspectivas relacionadas con la pandemia en contagios y vacunación no son alentadoras, este incremento podría quedarse sólo en un 5,3 por ciento. El estudio concreta que para 2022 los ritmos serían «más moderados», con una icremento sólo de un 4,7 por ciento.

Por último, en Servicios, se prevé en el escenario básico, que el crecimiento global alcanzará un 5,2 por ciento, con una tasa del 6,7 por ciento para Transportes y Comunicaciones, del 5,6 por ciento para Otros servicios venta y del 3,9 por ciento para los Servicios de No mercado. El crecimiento global del sector se situará por debajo de la media nacional que alcanzará el 7,7 por ciento. La previsión para 2022 situaría el crecimiento en un 5,5 por ciento, con una tasa del tres por ciento para Transportes y Comunicaciones, del 4,9 por ciento para Otros servicios venta y del 2,4 por ciento para los Servicios de No mercado. De nuevo, el crecimiento regional estaría por debajo del crecimiento esperado a nivel nacional (5,5 por ciento).