Hervías recuerda a Igea que él también militó «en otro partido» como Clemente El secretario de organización desliza que Luis Fuentes podría ser candidato al Congreso

I. TOMÉ Valladolid Actualizado: 01/03/2019 09:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las cartas están sobre la mesa y el enfrentamiento en Ciudadanos parece ya más que evidente a tenor de la entrada de Silvia Clemente al partido «naranja» y a pesar que desde la formación reiteren que no ven «fracturas ni divisiones». El último caso de este calado tuvo lugar ayer, cuando el secretario de Organización de Cs, Francisco Hervías, criticó a quien tacha de «tránsfuga» a Clemente por su salida del Partido Popular para recalar en Ciudadanos, un movimiento que, según recordó, realizó de igual forma Francisco Igea, candidato también a las primarias a la Junta, procedente «de otro partido» (UPyD) cuatro años atrás.

Hervías, que realizó estas declaraciones ayer durante la presentación de Soraya Mayo como cabeza de lista por Valladolid al Congreso de los Diputados, aseveró que le gustaría que la gente «se posicionara a favor de, y no en contra de nadie», a lo que añadió que estas críticas son «un error» y «no tiene sentido» criticar a alguien «porque viene de otro partido». Así, Hervías aseguró que Ciudadanos no es un partido «sectario» y ensalzó la figura de la ex presidenta de las Cortes expresando que es «un gran activo», que puede «aportar mucho y que responde a la filosofía del partido de contar «con los mejores» en la formación. Asimismo, Hervías recalcó que existió «unanimidad» en todos los órganos de dirección del partido, tanto a nivel nacional como regional, para la incorporación de Silvia Clemente a Ciudadanos.

Situaciones similares

Respecto al proceso de primarias que se está llevando a cabo en Cs en Castilla y León con cinco candidatos en su haber, el secretario de Organización del partido indicó que «no se trata de un caso aislado» en la formación, ya que se han dado situaciones «similares» tanto en Castilla-La Mancha, Asturias o Cantabria.

Por último, Fran Hervías puso de manifiesto el trabajo a nivel regional de Luis Fuentes, actual portavoz parlamentario de Ciudadanos en las Cortes que no concurrirá en las primarias, y con el que seguirán contando con su «capacidad y experiencia». A este respecto, Hervías deslizó que Fuentes podría dar el salto a la política nacional como candidato al Congreso, algo que el propio Fuentes no desmintió y reconoció que él está «a disposición del partido».

Mientras, el presidente de Cs, Albert Rivera, defendió la participación de Clemente en las primarias, pero dejó claro que la decisión final no le compete a él, sino que está en manos de los afiliados, informa Ep. «Que gane el mejor», remarcó.