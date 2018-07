19 CONGRESO NACIONAL DEL PP Herrera: «Saldré contento del Congreso porque gane quien gane será un paisano de Castilla y León»

M. S,

Actualizado: 20/07/2018 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con 30 minutos de rechazo sobre el horario previsto ha arrancado Madrid el 19 Congreso Extraordinario del Partido Popular al que Castilla y León acude con 350 compromisarios, de los más de 3.000 que se han dado cita en un hotel de Madrid.

La delegación más madrugadora fue la de Palencia, con el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, o la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén. También fue de las primeras la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. Todos ellos hacían cola que poco después de las tres y media ya hacía cola para poder acceder al salón de plenarios, ya que el aforo es inferior al número de compromisarios. Todos se acreditaron convenientemente, como el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que aseguró no tener aún decidido el voto (Soraya o Casado) y que espera poder escuchar este sábado la intervención de los candidatos y lo que tienen que ofrecer. En cualquier caso, pase lo que pase, ha asegurado, estará contento porque «el presidente del PP será un paisano de Castilla y León». Tampoco cree que la campaña haya sido dura porque, a su entender, no ha ido más allá de «un pellizco de monja».

Cada compromisario ha recibido su maletín azul (dentro, la propuesta de reglamento y las papeletas para votar) con el que fueron accediendo al salón, no sin antes haber podido pasar por el restaurante en el que, previo pago de 25 euros, pudieron degustar el menú.

Y muchas lágrimas en los primeros minutos del Congreso. La primera, la ex ministra María Dolores de Cospedal cuando todos los compromisarios se pusieron en pie para escuchar el himno de España. Después fue el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que no pudo evitar las lágrimas tras las palabras de agradecimiento de cuantos intervenían. Y aplausos, muchos aplausos a Rajoy a su esposa.