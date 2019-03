El hermano de la víctima de la candidata de Podemos en Ávila: «Ha vuelto a destrozar a mi familia» Víctor Manuel López califica a la aspirante a la Alcaldía como una mujer «fría e implacable» y le achaca que nunca se disculpo con ellos

«Juró ante una biblia delante de mi madre que no tenía nada que ver con la desaparición de su hijo y tres días después se entregó a la Policía». Es uno de los recuerdos que no puede olvidar Víctor Manuel López, hermano del joven asesinado en 1985 por dos conocidos con la colaboración de Pilar Baeza, la polémica candidata de Podemos al Ayuntamiento de Ávila. «Atónito» tras conocer que uno de los verdugos de Manuel opte a un cargo público y que la legislación lo permita, no ha dudado este martes en trasladar que si «alguien la va a votar que sepa que fue capaz de destrozar una familia y que 33 años después vuelve a hacerlo».

Menor de edad en el momento en el que se produjo el crimen, define a la aspirante a alcaldesa como «una asesina fría y calculadora» porque «los hechos así lo atestiguan» y los «expertos del juicio dijeron que sabía perfectamente lo que hacía». Reconoce que «nunca se esclarecieron» los motivos del asesinato de Manuel, que tenía entonces 24 años, pero ha querido dejar claro en la Cadena Cope que la sentencia «jamás recogió» la supuesta violación que «utilizaron» los acusados «porque es algo que no existió y fue una argucia de sus abogados». De hecho, este es el aspecto que más «duele» a la familia. «Cada vez que oímos y leemos lo de que fue un violador con o sin el presunto por delante, la indignación es máxima», lamenta Víctor, quien insiste en que «ni el fallo, ni en los autos ni en las pesquisas que se realizaron nunca apareció eso. A mi hermano lo asesinaron y no violó a nadie»

«Autora intelectual»

Emocionado en varios momentos de su intervención, explica que «no sabemos si —el crimen— fue por un despecho o por otro asunto», pero ha resaltado que «quedó demostrado» que la candidata de la formación morada «fue la autora intelectual» del asesinato. «Ella cogió un arma de un cliente de su armería de Leganés, puso los percutores y se las dio —a los otros dos condenados—». Después, «engañaron a mi hermano cuando estaba en casa de su novia con la excusa de tomar unas copas y lo mataron con seis disparos». Según su narración, «lo tiraron en un pozo» donde estuvo tres meses «e iban regularmente a echar escombros y piedras».

Con sus padres «desesperados» por la situación, «los tres venían para interesarse por su estado y por si sabían algo nuevo. Era pequeño, pero me acuerdo mucho de eso». Tras «jurar» que no tenían nada que ver con el asunto y que no entendían por qué la Policía preguntaba por ellos «hicieron un reportaje difamador en Interviú y se entregaron a los pocos días».

Víctor Manuel ha confirmado que fue condenada a 30 años y que cumplió siete en la cárcel tras lo que «no volvimos a saber de ella». Intentaron «localizarla» en varias ocasiones para «reclamarle las multas económicas» que se fijaron en la sentencia «y conseguimos algunos embargos con mucha dificultad», pero «desapareció por completo y se escabulló» sin que «jamás se pusiera en contracto con nosotros ni se haya arrepentido».

Ahora, tras unos días «muy duros», especialmente para su madre, de 86 años, «a la que le han despertado una herida que nunca cerró» y que cada día «sigue dando un beso a la foto de su hijo asesinado a sangre fría».