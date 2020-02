Pau Guix: «Si vas en contra del nacionalismo catalán corres el riesgo de caer en muerte civil» El dramaturgo y escritor Paul Guix presenta en Valladolid «Dolça Cataluña» que recomienda a Torra «para que se le quiten las tonterías eslovenas»

Dolça Catalunya tiene 8,5 millones de lectores al mes. Es el blog más leído del país. Uno de sus rostros más visibles, el dramaturgo y escritor Pau Guix, ha presentado este jueves en el Círculo de Recreo de Valladolid el libro que han escrito los autores de este reconocido portal digital. «Creyeron que esto ayudaría más si lo dejas plasmado en un manual para que el resto de españoles sepan qué está pasando en Cataluña y cómo poder solucionar el problema», explica en declaraciones a ABC. Aunque Guix ha recorrido medio país con el ejemplar en sus manos, asegura que él «ni es autor ni forma parte del colectivo», pero se lo han pedido porque no le «importa mostrar el nombre». En el acto le acompañaron el periodista y crítico literario Fernando Conde y el dibujante de ABC José María Nieto.

El libro ha tenido una buena acogida en todas las ciudades donde ha sido presentado. «La gente que lee el libro se da cuenta de que muchos catalanes somos muy parecidos a ellos», admite Guix. Para el escritor, «los catalanes siempre han sido bien recibidos allá por donde fueran, todo lo contrario que ocurre ahora» porque, según su punto de vista, se les «identifica con el nacionalismo». Guix lo ha querido dejar muy claro: «La mayoría de los catalanes no tenemos un problema con España, lo tenemos con el nacionalismo y no queremos que nos metan en el mismo saco». El verdero problema para Guix existe con los nacionalistas, «un grupo de gente insolidaria que quiere romper España».

Muchos de los autores que han participado en la redacción del libro mediante artículos en el blog no han firmado sus textos con el nombre y apellidos. Guix explica que «cualquier persona que se postula o deja por escrito abiertamente que va en contra del nacionalismo corre un riesgo muy grave de caer en muerte civil». A pesar de esto, a él no le importa: "Me ha perjudicado, pero no me preocupa demasiado porque por suerte en España hay muchos otros lugares donde vivir y trabajar». Pero si ha sentido miedo, sobre todo por su familia. «Hace años recibí duras amenazas por Twitter y con mi mujer no comparto ninguna red social para que no nos identifiquen y ella no tenga problemas en el trabajo o en la calle», confiesa a ABC.

Pau Guix augura un futuro «preocupante» si «el conjunto de España no reacciona». Asegura que «los nacionalistas tienen todo el poder y todo el dinero y por eso no hay espacio para las voces disidentes» y advierte que si España no les ayuda, no «podrán acabar con esta lacra social». Guix cree que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no ha leído el libro, pero se lo recomienda «para que se le quiten las tonterías eslovenas».

Los derechos de autor del libro se destinarán a las asociaciones de huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. «Es lo mínimo que se puede hacer en señal de agradecimiento por el esfuerzo y sacrificio personal que han hecho muchos de los agentes de estos cuerpos», afirma Guix. Los Cuerpos de Seguridad el Estado «han defendido a los catalanes constitucionalistas de los que quieren imponer un gobierno protofascista porque quieren identificar el Estado con un movimiento nacional y con un partido único».