Guillermo Garabito: Una vida propia

En otoño y en invierno la luz va al revés y ayer, por fin, ya era otra. Ayer el día tenía tonalidad eterna, que es como pasan las tardes cuando llega la primavera. Quedará mes y medio, pero hay esta necesidad urgente de que se ... alargue la luz y se reduzcan las muertes. Y como el día estaba así se llenaron las terrazas y las plazas de vida y aparecieron, como siempre, tipos quejándose, no sé si porque no encontraban sitio o de que estuviera todo el mundo en la calle como ellos.

La ciudad, da igual cuál, porque con sol todas parecen Sevilla y huelen a naranjos, volvía a tener vida y yo la miraba como quien mira un gorila albino tras el cristal. Lo normal –ni nuevo ni viejo–, desde hace tiempo, es ver la ciudad como en un susurro constante, a ritmo de velatorio. Y cuando algo cambia siempre aparecen puntuales los dispuestos a criticar porque España entera es la casa de Bernarda Alba. Qué fácil es ser de esos a los que todo les parece mal. Si hay gente en las terrazas, porque hay gente, si no, porque se hunde la economía. Qué complicado es tener una vida propia y practicar el «laissez faire, laissez passer», que es «hakuna matata», pero en francés.

Vivimos desde hace años con el síndrome de la ventana indiscreta, esa pulsión de actuar todo el rato como si estuviésemos en Twitter o en Instagram, que consiste en ser inquisidores de todo; como si el mundo fuese a detenerse si no damos nuestra aprobación. Estamos dispuestos a comentarlo todo, a criticarlo todo. Dónde quedó aquella elegancia callada de no juzgar la vida de los demás… La gente se ha acostumbrado a subir sus ocurrencias, porque Twitter ya consiste en hablar en voz alta más que en reflexionar, esperando encontrar un alma caritativa que les de la razón –o unas cuantas, que eso significará que tienen aún más razón–.

Yo aspiro a tener más vida, más ancha, a no salir a la calle y en vez de disfrutar de este prologuillo primaveral, convertirme en Torquemada y poner a arder las terrazas, las faldas muy cortas o muy largas, los tipos que todavía abren la puerta a una mujer… Yo quiero tener una vida propia, construirla a base de no resignarme a rellenar huecos a costa de criticar la de los demás.

No sé si es normal que las terrazas estén llenas con la presión disparada de las UCI todavía, lo confieso. Sé bien, eso sí, que no es normal que se ahorquen hosteleros, como el del otro día, por no llegar a fin de mes. Dice el maestro Raúl del Pozo, que es un sabio y por eso sólo escribe en Twitter a las siete de la mañana, que hay que entender a los chavales y su necesidad imperiosa de salir, porque ha sido un año en el que «han mojado poco el pincel».