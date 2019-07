La senda del perdedor

Guillermo Garabito Actualizado: 05/07/2019 11:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Y quién escribe de los que ganaron como si hubieran perdido… Esos son un género literario en sí mismo por explorar. Hay que componerles romances a esos que lo tuvieron todo pero parece que sólo se conformaban con algo más: con la derrota. Aquellos a los que les gusta salir fracasados incluso cuando ganan. Porque ganar está sobrevalorado, el verdadero arte está en perder, en hundirse de la manera más estrepitosa posible. Eso sí que tiene mérito. Pero para ello, no se vaya a pensar el lector, hay que valer, hay que tener un don. Si no que le pregunten a Luis Tudanca. El socialista es un personaje de Scott Fitzgerald pero sin el halo de misterio y la literatura.

Lo mejor de perder es hacerlo con estilo. A mí no se me ocurriría una mejor forma de perder que ganando unas elecciones. ¡Qué contrariedad! Haber perdido en las negociaciones después de salir mal parado en las elecciones autonómicas no habría tenido mucho aquel. Habría sido lo predecible, lo evidente. Nos habría abocado al tedio de los analistas fofos. Los columnistas habrían escrito obviedades todos. Pero de Luis Tudanca nadie sabía lo que decir en los periódicos estos días. Por eso, tal vez, mejor no se decía nada. Durante un instante efímero se vio presidente de la Junta de Castilla y León y justo después, carne de oposición. Hay gente con predisposición.

A Tudanca, cuando le preguntaban de pequeño en el colegio qué quería ser cuando fuera mayor, juraría que respondía que a él lo que le gustaría es ser líder, pero siempre en la oposición. Que alguien le componga a este hombre una romanza por su determinación.

Siempre podrá responder como lo hacía yo cabreado cuando de pequeño perdía a cualquier cosa en el patio del colegio: «He perdido porque me ha dado la gana…» Aunque mi profesora de infantil -que el otro día volví a verla y ese es el verdadero espejo para saber que ha pasado mucho tiempo desde aquello- lo tenía muy claro. En una ocasión citó a mis padres preocupada: «Es que este hijo vuestro sólo juega a lo que sabe que puede ganar». Quizá Tudanca, después de salir trasquilado la vez que más fácil ha tenido ser presidente de la Junta de Castilla y León -que por cuadrar, cuadraron hasta los votantes-, debería ahorrarse siquiera jugar la próxima vez.