Guillermo Garabito: Parir un candidato

El político es el animal que más tiempo se pasa preñado, tarda cuatro años en parir un candidato y en el caso de algunos partidos toda una vida. Y eso es lo que le pasa al PP, que deja lo de los candidatos para última ... hora como el Madrid confía desde Lisboa en solucionar todos los partidos con un cabezazo de Sergio Ramos en el noventa y tres. La prueba de esa dejadez son precisamente Ayuso y Almeida, que llegaron de rebote, aunque ahora son dos de los dirigentes mejor valorados de España. Y como el PP elige candidatos a cara o cruz, porque para eso es para lo que quedaron los partidos desde la instauración de las primarias, en dos bandos mal avenidos, todavía le cuesta más parir algo siquiera que apunte maneras de líder.

El candidato es una masa amorfa en la que hay que trabajar y darle forma si se pretende que tenga alguna posibilidad y no únicamente que parezca una escultura de Gabarrón. Pero en los partidos se piensan que basta con que el líder te imponga sus manos nombrándote candidato para que te conviertas en un ídolo pop. Y claro, no.

En Valladolid los populares llevan sin encontrar a nadie que tenga madera de alcalde desde León de la Riva. Por eso no me sorprendería que cualquier día de estos, al abrir por la mañana el periódico, encontremos un anuncio que rece: «Se busca candidato para la Alcaldía de Valladolid. Razón aquí». Y ni aún así llamaría nadie interesante.

Entre tanto Óscar Puente, alcalde de la ciudad, cada vez que le preguntan en una entrevista dice que él está muy cómodo, que no tiene ninguna aspiración en irse a Madrid. Lo que equivale a decir que sólo está esperando el momento para dar el salto, que será cuando a Iván Redondo le cuelguen en la plaza de Ferraz por todas las barbaridades a las que ha empujado al PSOE y a las que el PSOE se ha dejado empujar. Lo que Puente quiere es que Pedro Sánchez le ponga ojitos, que para eso le defendió cuando nadie creía en él. Se irá el socialista algún año de estos y el PP seguirá buscando candidato, porque en Valladolid los de Casado ya han cogido como costumbre presentar al primero que pasa por la calle.

Ahora, como el partido no dice nada y en el Ayuntamiento no hay oposición, ya han empezado a sucederse las quinielas que van de Mercedes Cantalapiedra a Francisco Igea, porque puestos al tedio, por lo menos que tenga algo de emoción. A Francisco Igea, que no tiene partido porque Ciudadanos ya no existe, supongo que le encantaría ser alcalde de Valladolid. Le pega querer tener mando en plaza y a ser posible que esta plaza sea la Plaza Mayor.