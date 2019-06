Guillermo Garabito Actualizado: 22/06/2019 12:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si los independentistas catalanes prometen por imperativo legal, aquí no vamos a ser menos. En la sesión constitutiva de ayer a muchas de sus señorías convendría haberles recordado que estaban en las Cortes de Castilla y León. Que aquí somos sobrios, de pocas extravagancias, porque nos va en el carácter más que en el sueldo. Pero no hubo forma. Cada uno se buscó su titular. La coletilla cuanto más rebuscada, mejor. «Prometo por una Castilla y León feminista y con pueblos vivos», dijo la procuradora de Podemos. «¡Por Ávila!», dijo otro. En la UPL prometieron «por la región leonesa». Y aquí sí, tengo la sensación de que se quedó corto. Para uno que podía prometer como Dios manda, debería haber sido más ambicioso -aunque sólo fuese porque había micrófonos-. Debió prometer por el reino leonés. De eso podría haber aprendido Santos Reyero de los de Vox, que su único procurador juró «por España», porque parece que es patrimonio exclusivo de su partido.

Una telenovela

Al de Vox no sabe este cronista si su madre le aplaudía desde el gallinero. Pero le aplaudía Ortega Smith que llegó rodeado a las Cortes de unos guardaespaldas enormes; casi tanto como él. Hasta el punto de que muchos de los presentes se preguntaban quién era el líder de Vox y quién los guardaespaldas. Unos escoltas a los que metió hasta el mismísimo hemiciclo como si Castilla y León fuera territorio hostil. «Ortegadas», que dicen en su partido.

Después, entre todo el revuelo, de familia y ujieres de gala, entre la nube de periodistas suscritos al serial, estaba Francisco Igea que es el político que mejor intriga de por aquí. Desde que llegó a la política regional todo se ha convertido en una telenovela y él es el protagonista a la espera de ver con quién casará. En el guión todo está muy cerrado con el PP, pero no sería el primer actor que se le rebela a Cs. Igea, con su cara de estar obligado siempre, fue sincero en la rueda de prensa, que quizá es lo peor que puede ser un político. Pero es que el de Cs todavía está aprendiendo a ser político. Tal vez por eso se le escapó aquello de que los votantes de Cs no sienten decepción por pactar con el PP en Castilla y León, sino cabreo. Llegar al hemiciclo ayer era como ir a un colegio en septiembre. Había madres a la puerta que llevaban a sus hijos y disimulaban las lagrimillas. Dentro ya del hemiciclo les hacían foto ocupando su escaño, no sea que durante la legislatura vengan curvas y sea breve. Y mientras a Luis Fuentes le proclamaban presidente de la institución con la mayoría de los votos unos prorrumpieron en aplausos y otros en un sordo pataleo, literalmente. Porque algunas madres se equivocaron al llevar al retoño a las Cortes en vez de al colegio. A la madre de Fuentes, que asistía desde la tribuna con el resto del público, una ujier le llamó la atención para decirle que allí no se podía aplaudir… ¡Toma con los ujieres sin sentimientos! Aquello era madre orgullosa de que el hijo hubiera hecho carrera en la vida, que es para lo que rezan todas las madres por la noche: para que el hijo sea funcionario, ujier por ejemplo. Y si no es posible pues… presidente de las Cortes.

Sepa el lector que Juan Vicente Herrera estuvo allí. El todavía presidente en funciones, lejos de ser personaje principal, incluso secundario o terciario en lo de ayer, asistió a la sesión como asistió el bolso de Soraya el día de la moción, porque le pusieron ahí.

Mientras tanto todos iban jurando el cargo vestidos de primera comunión, con la Constitución y una medalla a falta de la Biblia y escapulario. Ayer juraron de muchas formas, pero nadie juró por Snoopy.