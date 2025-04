Han abierto las urnas esta mañana como quien cava una trinchera en mitad del páramo. Desfila la gente con su voto y cargando con el empeño de toda una campaña que ha consistido en dividir en dos a la población. Los de la ciudad y ... los del pueblo, las vacas y los cencerros, nosotro y aquellos. Se ha instalado en la política ese componente fratricida de señalar al que piensa distinto y así se pasa el día España: con una mitad señalando a la otra y el dedo índice como un fusil.

Venían a dinamizar Tierra de Campos y sólo han dinamitado el futuro dejando claro que los dos partidos mayoritarios –PP y PSOE– no se entenderán ni aunque nos fuese la vida en ello. Nos fue la vida hace año y medio…

La política debería gestionar recursos, no odios y vísceras con las que mandar a la gente a las urnas. Votantes, carne de cañón. Esta noche sabremos quién gana, hasta entonces diremos que hemos perdido todos porque tenían la oportunidad de hacer una campaña atacando a las ideas y no al hombre, pero no saben, no quieren. En líneas generales se han mordido los tobillos como chihuahuas.

Me consuela lo que le escuché a una señora a pie de urna en las elecciones pasadas: «Yo vengo a votar sólo para que me dejen en paz, no me importa quién gane… lo único que pido es que me dejen trabajar». De lo que no se han dado cuenta muchos todavía es que, aunque vendan con palabras gruesas –demasiado gruesas últimamente–, que son proyectos antagónicos, esencialmente son lo mismo. Los unos, los otros y hasta los de 'Soria Ya'.

Llueve. Lloverá. Eso dicen los meteorólogos y Michavila. Poca gente por la calle, poca democracia. Más nervios, menos votos que contar.

Hasta aquí mi corresponsalía en el frente. Antes de que corten las comunicaciones ahorco esta sección con el hilo del telégrafo. Hay una paz tensa porque la guerra empieza mañana.

Desde La Mudarra, en el centro exacto de Castilla… Buenos días, Vietnam.