Guillermo Garabito - LA SOMBRA DE MIS PASOS ¡Están locos estos romanos! «El futuro es un fiasco. Aunque Greta atronara contra el periodismo escrito, la civilización requiere que el periódico siga existiendo en papel»

Guillermo Garabito Actualizado: 05/10/2019 21:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hacerse mayor es leer el periódico en sitios distintos. Cuando uno es joven lo lee los sábados y los domingos en el sofá después de comer, exactamente igual que lo leía mi abuelo. El ABC es el domingo después de un cocido o la playa. Mañana dirá Nieto que no puedo quejarme de la edad, que soy insultantemente joven, pero la realidad es que cada vez insulto menos. E insultar menos requiere buscarse otros hobbies para rabiar al personal: escribir mejor, beber mejor, ignorar mejor.

Hoy desayuno en Roma haciendo una corresponsalía de mí mismo y echo de menos el periódico. Hay un «giornale» aquí en la mesa, pero no es ABC. Me gusta leer la prensa en papel, incluso cuando es en otro idioma y entiendo nada, que es como mejor se entiende la actualidad. Es verdad que la prensa se puede leer en digital, para tener contenta a Greta Thunberg, que dicen los grupos editoriales que es el futuro. La prensa en digital, no tener contenta a una generación de «influencers» de la conciencia; o sí. El futuro es un fiasco. Aunque Greta atronara contra el periodismo escrito, la civilización requiere que el periódico siga existiendo en papel. Y mi autoestima de columnista de provincias, también. El papel es el único formato que maneja mi abuela.

Andrea, Roma y un Negroni, la civilización empieza así. Luego dirá el jefe que Italia no es Castilla y León, pero Roma es Valladolid con más iglesias. Valladolid es Roma sin el agobio de tener que subir todas las «scalinatas» pisando orientales. A Andrea le hacen robados los japoneses, la detienen para hacerse fotos... Qué cura de humildad ir con ella paseando. La suerte de que siga existiendo el periódico en papel es que hoy, de buena mañana, esta columna la leerá mi abuela, que dice que hacemos la letra muy pequeña y que a ver si aprendemos a escribir más grande en los diarios. Pero que en la foto salgo muy guapo... Después me explicará lo bien que escribo sin leerme.

También vendrá JL a decir que no hablo de los problemas de Castilla y León en este artículo, pero a los romanos, igual que a los alemanes y los chinos que pasean por Roma —porque «los mejores habitantes de Roma son los turistas»—, les preocupa lo mismo que nos preocupa en nuestra región. La inmortalidad del alma. Y ya de paso la recesión y Pedro Sánchez. Y que Greta Thunberg ande por la ONU dando lecciones de moral movida por otros cuando debería de estar en el colegio. Y entre tanto las escuelas rurales escasas de niños... «¡Están locos estos romanos!»