El entierro del PSOE

Guillermo Garabito Actualizado: 29/11/2020 10:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como no todos los sábados se puede dar el sermón en Moncloa sólo por ser el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez sigue con su complejo de párroco, ayer fue a decir su homilía a los socialistas a Ferraz. La adicción a las cámaras del presidente empieza a ser patológica. La estética de la sede era de estar estrenando partido: «-2021-2026-». Y a mí me dio por pensar qué es lo que ha hecho Sánchez en verdad, montarse un partido a su medida en el que no cabe más que los que digan Adriana Lastra y él. Por eso se manda callar a Felipe González, al presidente de las juventudes socialista en el País Vasco y a todo el que

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información