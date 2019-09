Actualizado: 20/09/2019 08:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La semana pasada volví a una facultad y me agobié: esa sensación sofocante como si por haber entrado a por unos papeles me tocara pasar los próximos cuatro años enteros allí. Los críos estaban con el calimocho de primera hora de la mañana. Las novatadas, que son una horterada, nunca me interesaron. Luego uno descubre el Negroni y la vida empieza a ir mejor. Suerte que el año que yo llegué nos libramos por ser la primera promoción de Bolonia, porque de no ser así me habría tocado estudiar en Alcalá Meco si algún taimado con ínfulas hubiese querido pintarme una.

«N» en la cara. ¡Bendito plan Bolonia! Visto ahora es lo único positivo que le aportó a la universidad. Esto es lo que tienen los inicios de curso, las novatadas. Siempre la misma horterada y todo porque como escribió Campmany «las cosas se repiten eternamente, sólo porque cada año nacen nuevos ignorantes que las desconocen». Lo que a uno le fascina es que las repitan nuestros políticos, que no beben calimocho, creo, pero que casi sería mejor. Políticos que parecen no haber salido de la edad del pavo.

En Castilla y León, con este matrimonio que tenemos por gobierno -laico, faltaría más, no vaya a ofender votantes sensibles- las novatadas me temo que no van a ser únicamente un asunto de septiembre. Igea felicitándose por la elección de Mena, un tipo que plagió varios artículos, pero que como dimitió solito demostraba que era el idóneo para el cargo, según dijo el vicepresidente. Y eso que el cargo era del PP… En esto ha quedado la regeneración de Cs, en regenerar y regenerar, hasta gobernar. En el PSOE, en vez de hacer oposición al gobierno, les ha dado por hacérsela a sí mismos. Sólo se les ocurre acusar de plagio -a uno que había plagiado, todo sea dicho- con lo que tienen en su partido. Pero el PSOE ni plagia, ni crisis, ni nada.

Las únicas novatadas que a mí me hubiesen interesado son las de principios del siglo XVII, porque el vino sería malo, pero no se mezclaba con Coca-Cola. Por eso y porque estudiaba Teología en la Universidad de Valladolid Francisco de Quevedo, docto y golfo. Novatadas en septiembre, hasta ahí todo normal. Sólo falta la tuna en el Colegio de la Asunción. Después, con un Negroni mediante, a uno le dejan de preocupar tanto estas cosas.