Guillermo Garabito: Basta ya

A mí el ministerio de la Verdad del PSOE me viene bien. Que el PSOE quiera volver a instaurar la censura es un lujo que me sabe a caviar. Sobre todo los domingos, porque hablar de política los domingos es una vulgaridad. Hablar ya de política cualquier día de la semana, tal y como está el nivel, lo es. Escribo de política diciendo las cosas obvias que ahora parecen una extravagancia de las hemerotecas -que hace tiempo que les dan igual-: «¡No vamos a pactar con Bildu! ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir?». Escribo de Otegui, que es un «hombre de paz» pero de una paz muy interior según parece, porque por h o por b no le he escuchado condenar ni un sólo asesinato de esa banda de asesinos a la que pertenecía: «Hicimos lo que teníamos que hacer», sigue burlándose. Y ante esto por favor que me censuren, que me ahorren tener que escribir más de la degeneración a la que han llevado el socialismo. Con lo único que puedo comulgar de este Gobierno va a terminar siendo la censura, por aburrimiento, por hastío. Así la quieren implantar, cuando ya lo supliquemos de rodillas para no tener que seguir escribiendo de esta vergüenza ajena que es el Gobierno con sus socios, de este lodazal.

Que vengan a por mí, por Dios. Prefiero escribir sobre la redondez de los domingos que seguir dándome de cabezazos contra esta mediocridad a la que ha empujado la política Pedro Sánchez y a la que le han seguido el resto de líderes como corderitos. Todavía le queda gente al PSOE, mucha, que justifica que lo de Bildu no es plato de buen gusto, pero es necesario. Como si a España le hiciera más falta tener unos Presupuestos que conservar la memoria y la dignidad.

Cada vez que escribo «Pedro Sánchez», me resulta una ordinariez. Así que prefiero una censura que nos pide que no digamos toque de queda, no vaya a sonar franquista. Mejor llamarlo «restricción temporal de la movilidad nocturna»... Prefiero una censura que no nos deje publicar el nombre del presidente si no es «Excmo, e Ilmo. Sr. Doctor. D. Pedro Sánchez. Salvador del PSOE y de la patria». Por lo menos que le den algo de grandilocuencia, aunque sea bajo pena de cárcel, a esta mediocridad en la que nos obligan a vivir. El lector del periódico no se merece esto.

El domingo es un día para tomar el vermú tranquilamente, no para tener que escribir de cómo blanquean y se arriman a los amigos de los que hace apenas once años mataban demócratas -socialistas incluidos- a plena luz del día en España. Nos va mejor la censura y no tener que escribir estas bajezas, que no son para un domingo y mucho menos para una democracia.