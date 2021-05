Aplaudirse a uno mismo

Guillermo Garabito Actualizado: 02/05/2021 11:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quién quiere hacer campaña ahora que es mayo, pudiendo sentarse a ver la vida pasar. No entiendo a quién le quedan ganas de irse a dar voces pudiendo comprar los periódicos y leerlos callado mientras tomas el vermú. Hay algo de masoquista en la nueva política, de preferir darse gritos a uno mismo el 1 de mayo, porque ellos son Gobierno y son oposición. Ellos lo son todo, como un trastorno de personalidad de los gordos: son Ejecutivo y los que se quejan en las calles, son los que se ponen medallas por las vacunas y los que culpan a las comunidades de no tener más dosis para acelerar la vacunación, Epi y Blas, los que le descargaron las maletas a Delcy, bueno no, comunistas y a la vez demócratas, opacos y transparentes y no sé cuantos oxímoron más.

A este Gobierno lo que le sentó mal de ganar las elecciones, cada vez lo tengo más claro, ha sido tener que gobernar desde entonces, porque ellos en realidad lo que quieren ser es oposición. Es lo único que saben hacer, visto el tema. Sólo así se explica que ayer en Madrid salieran las ministras del PSOE y de Podemos a reclamarse a ellas mismas en el Día del Trabajo con los sindicatos. Una paranoia dirigida por Cristopher Nolan en la que supongo sobre todo exigirían más empleos en un país de casi cuatro millones de parados. Fueron, también, porque ya que salían mejor celebrar todos los disparates juntos, a festejar los ERTES, que son ese invento, que ha resultado como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Una ocurrencia apresurada para que Yolanda Díaz pudiera tener su minuto de gloria diciendo que el Gobierno había prohibido despedir.

Viendo las fotos de la manifestación sigo sin entender que alguien prefiera llenar las calles de Madrid para reivindicar nada que no sea que los políticos nos dejen tomar el vermú en paz de una vez. Pablo Iglesias, que iba junto con Gabilondo -porque a Gabilondo no le ha hecho ni falta ganar unas elecciones para olvidarse como Pedro Sánchez de que «con este Pablo Iglesias, no»-, supongo que salió el 1 de mayo a festejar que él tiene trabajo digan lo que digan las encuestas porque ya se ve en prime time ahora que Iglesias quiere ser Pablo Motos donde Roures y se llevará a Monedero para hacer de Trancas y a Ábalos para hacer de Barrancas.

Esto es el Partido Socialista y Podemos, ese Gobierno que venía a traer la nueva política y han resultado ser lo más viejo de por aquí. Y se explica porque todos los populismos, nuevos y viejos, han nacido para hacer oposición, es lo único que saben hacer porque cuando tienen que gobernar les acaba confundiendo el papel y terminan gritándose a sí mismos como Irene Montero y Yolanda Díaz ayer, que fueron a criticar los muchos parados que hay en España, mientras se aplaudían por lo bien que iba el empleo en España.