Gracietas electorales

Ocurrencias simpáticas en precampaña: Tezanos, de menguados conocimientos sociológicos a tenor de sus encuestas en el CIS, se descubre como ocurrente satírico: practica la pirueta de comparar la noche de los cristales rotos, con la fragmentación de la derecha, y sin claro hilo discursivo califica a la derecha de nazista. Discutible su opinión y parcial: ¿por qué no comparar las purgas sanchistas con las stalinistas?: todo disidente arrojado de las listas. Paradójicos los candidatos de Vox, que sentará más militares en el Congreso que Tejero, hasta el punto que «la autoridad militar, por supuesto», lo pueda ser, si por los azares de los pactos un militar acabara presidiéndolo. Consejos vendo y para mí no tengo, de Lastra en Valladolid: ¿el PSOE que ha purgado a los no sumisos a Sánchez, es ejemplo de primarias y confección de listas? Cierto que Casado ha hecho otro tanto, pero no presume de recoger el sentir de las bases. Divertido y hasta machista, el desfile de modelos de Puente en la presentación de las chicas de su lista, además de grosero y otra vez machista en su insulto a Soraya, descalificador de un alcalde intranquilo, a juzgar por la compulsión nerviosa de los twitters.

Junto a los chistes electorales, las tragedias: Ciudadanos con Girauta defendiendo lo imposible, Fuentes aferrado al cargo y Villegas sin acabar de digerir y expulsar de su organismo el sable: ¿a qué no corregir errores en Castilla y León, para fijar la mirada en el granero de votos de Andalucía y otras regiones sureñas, que padecen el ricino sanchista?; la de Podemos, a la gresca; o la de Herrera que ve cómo su desgana y desatención a Soria le fragmenta el partido a Mañueco y coloca a María Jesús Ruíz de candidata de la Plataforma del Pueblo Soriano. Diversiones en campaña, ¿pero no resultan excesivos los 250 millones de euros que los españoles pagamos a esta «tropa», que debería trabajar en la cosa pública y no en la gracieta electoral?