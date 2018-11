Golpe de mando de Barcones para que sigan abiertos los cuarteles de la Guardia Civil Malestar en la Benemérita al exigir que se anule la orden que limitaba a un día la atención al público

Actualizado: 03/11/2018 13:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A la delegada del Gobierno en Castilla y León, la socialista Virginia Barcones, no le han pesado los galones de todo un general jefe de la Guardia Civil de la XII Zona (incluye Castilla y León), Clemente García Barrios, al que ha pedido que anule la instrucción que se trasladó a toda la Comunidad para reducir el horario de apertura de los cuarteles situados en los núcleos rurales, que sólo abrirían un día a la semana. La delegada tuvo conocimiento esta misma semana de que la medida se iba a aplicar en Valladolid, por lo que, el Día de todos los Santos telefoneó al responsable de la Benemérita en la Comunidad para ordenarle que la dejase sin efecto y buscase alternativas que permitiesen que en todos los cuarteles se prestase el servicio de atención al público todos los días hábiles de la semana en horario de mañana.

La reducción estaba a punto de aplicarse en los acuartelamientos de Valladolid y Salamanca, y ya era una realidad al menos en Ávila y Soria, según señalaron a ABC fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). De hecho, en las dos primeras no se ha llegado a aplicar ya que ayer mismo llegó la orden que revocaba las primeras intenciones.

La decisión de la delegada del Gobierno no ha sentado precisamente bien entre los mandos de la Benemérita, según señalaron las mismas fuentes, que trataban de llevar a cabo una reestructuración de los servicios de atención al ciudadano liberando a agentes para que aumentase el número de patrullas. Sin embargo y después de que haya sido evidente la falta de coordinación y comunicación, Virginia Barcones quiere alternativas que permitan mantener esa atención durante esos cinco días y si no se puede en el horario actual de nueve a dos, con otro más reducido o buscando fórmulas diferentes. No hay que olvidar, insiste, que uno de los servicios que presta la Guardia Civil, entre otros muchos, es la atención y auxilio a las víctimas de violencia de género y si las oficinas están cerradas seis de los siete días de la semana, poca ayuda se puede ofrecer.

Este problema surge con los cuarteles de las localidades más pequeñas ya que los que se encuentran en municipios de más población o en las capitales, están disponibles los siete días e, incluso, las 24 horas, en los que los ciudadanos pueden pedir ayuda o presentar una denuncia. De esta forma y con el objetivo de buscar fórmulas que permitan hacer compatible las limitaciones de la plantilla con el servicio público diario, la representante del Ejecutivo central mantendrá un encuentro esta semana con mandos de la Guardia Civil.

Y es que si algo ha dejado claro Barcones desde que se hizo con las riendas de la Delegación del Gobierno es que su prioridad es el medio rural y la lucha contra la despoblación. «Siempre he apostado por mantener los servicios en los pueblos y ese discurso de que no se pueden mantener porque se utilizan poco agudiza el problema de la despoblación», aseguró . De ahí que «la ruta emprendida es mejorar las condiciones de vida de nuestros agentes y lejos de cerrar cuarteles, arreglarlos y no reestructurar las plantillas sino cubrir las vacantes».

La decisión de Barcones de dejar sin efecto la orden para reducir a un día la atención al público en los cuarteles rurales no ha sido valorada de la misma forma por las distintas agrupaciones de guardias civiles. Así, para la Asociación de Escala de Suboficiales (Asesgc), que fue, precisamente, la que denunció que de los 24 cuarteles de Valladolid, 12 sólo abrirían un día a la semana, la decisión de la delegada del Gobierno es «positiva», si bien lamentó la «precipitación» de las instrucciones y confió en que se concreten las órdenes lo antes posible. Desde Asesgc se reclama, además, que se recuperen las plantillas porque, en definitiva, es ahí donde radica el problema.

No están tan de acuerdo con Barcones en la Asociación Unificada de Guardias Civiles, donde se valora su golpe de autoridad pero se colocan al lado del General en el sentido de querer sacar efectivos de las oficinas para que pasen a patrullar. También creen, eso sí, que la solución pasa por que haya más agentes.