Rey ve en el Gobierno «tentaciones de reintroducir materias ideológicas» El consejero de Educación pide priorizar «reformas urgentes» frente a asuntos como la asignatura de Religión

Rosa Álvarez

Rosa Álvarez

León Actualizado: 17/07/2018 09:11h

Existen reformas «urgentes» en la Educación que se necesitan «como el agua los campos», como es el caso del acceso de los profesores a la función docente, también conocido como MIR educativo. Por este motivo, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, aseguró no entender que el Gobierno quiera entrar en asuntos «ideológicamente inflamables», que no son «esenciales para la educación» y que más que acuerdos pueden generar «división» en la comunidad educativa. El consejero hizo estas declaraciones ayer en León, donde acudió a la inauguración del curso de verano de la Universidad titulado «La lengua leonesa en la sociedad actual», y en respuesta al anuncio de la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, respecto a la reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que suprimiría el carácter computable para nota de la asignatura de Religión. «No necesitamos controversias como si es evaluable o no la asignatura de Religión», zanjó.

Retomar el pacto educativo

Rey también dijo comprender que la ministra formule ante la Cámara sus «intenciones». «El Gobierno y el Ministerio pueden tener la tentación de reintroducir temas fuertemente ideológicos, que además no son esenciales para la vida educativa», aseguró. Además, consideró importante retomar el Pacto Educativo puesto encima de la mesa antes de la moción de censura al Ejecutivo de Mariano Rajoy. «En la anterior legislatura hubo una comisión en el Congreso y otra en el Senado que ha abordado el pacto educativo», recordó para pedir que se recupere esta línea de trabajo.

Sobre los cambios que avanzó el Gobierno sobre la educación concertada, que vendrían a restarle peso frente a la pública, el consejero apuntó que «tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo dicen que la educación concertada y privada es complementaria a la pública», por lo que advirtió al Ejecutivo que «no puede unilateralmente cambiar el estado de las cosas». Según dijo, en 2018 «no tiene sentido» enfrentarlas, oponer la educación pública y la privada concertada porque «ambas son necesarias» y hacerlo sería «perjudicar el sistema educativo en su conjunto». Por lo que sí que apostó fue por «mejorar» las dos. Cabe recordar que además de las modificaciones que se pretenden realizar y que afectan a la asignatura de Religión, Celaá también anunció que crearán una asignatura de valores cívicos y éticos, y que no será optativa.

Reconocimiento al leonés

Ya en lo que respecta exclusivamente al motivo de su visita ayer a León, a la inauguración del curso «La lengua leonesa en la sociedad», Rey aseguró que «estamos en los albores de un reconocimiento universitario de máximo nivel del leonés, lo cual es clave para su posterior difusión y enseñanza» y confió este seminario contribuya a un mayor nivel de difusión y de enseñanza del leonés «como una variedad cultural nuestra, interesante desde todos los puntos de vista porque forma parte de nuestro patrimonio cultural; también el castellano». No obstante, no se mostró partidario de soluciones como la asturiana para hacer un bilingüismo con la lengua territorial.

«Mi opción sigue siendo un modelo de bilingüismo en las aulas, pero con el inglés u otra lengua extranjera», no con el leonés, aunque sí insistió en que es necesario «encontrar un espacio en nuestras aulas» que permita su enseñanza.