Política El Gobierno central, de nuevo detrás de la prórroga de las Cuentas La Junta alega para su retraso la falta de los Presupuestos del Estado y de otras cifras

I. JIMENO

Valladolid Actualizado: 15/10/2018 09:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la hoja del 15 de octubre ya colgando en el calendario se ha acabado el tiempo que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León marca para que el Proyecto de Presupuestos del siguiente ejercicio entre en las Cortes de modo que pueda ser analizado, debatido y aprobado en tiempo para que entre en vigor con las campanadas de fin de año. Pero esta vez, y ya va tres en los últimos tiempos, la Junta no cumplirá con la norma, con lo que todo apunta a un prórroga presupuestaria para arrancar 2019, lo mismo que ocurrió en 2017 y 2012. Y otra vez, y también son tres, el punto de mira para encontrar el responsable del retraso se encuentra al otro lado de la sierra de Guadarrama, en el Gobierno de la Nación.

No sólo la falta de Presupuestos Generales del Estado, en el que se fijan partidas también que llegan para nutrir las arcas autonómicas con más del 60 por ciento de sus fondos, lastra el trabajo de la Junta. También hay otros parámetros que dependen de lo que apruebe el Ejecutivo central y no están aprobados, como el techo de gasto, dependiente de un objetivo de déficit tampoco marcado, como tampoco lo está el tope de endeudamiento. Son esas «bases serias», según las definió el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que se necesitan y no tienen para elaborar con rigor las cuentas.

Datos «importantes»

Ya hace días tanto el jefe del Ejecutivo autonómico como la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, habían advertido de que «no se dan las circunstancias» para presentar esas Cuentas, en las que, han subrayado ambos, llevan «trabajando» desde que en julio se publicó la orden con las normas de elaboración de ese cuadrante de ingresos y gastos. Eso sí, lo han hecho en lo que depende de la Junta, a la espera de esos datos «importantes» que dependen del Gobierno central y que dada la inestabilidad y minoría del Gobierno socialista de Pedro Sánchez no hay certeza de que puedan ser aprobados.

De nuevo en Madrid se sitúa el origen de la tercera prórroga presupuestaria a la que está abocada la Comunidad en ocho años. La primera fue en 2012, en plena crisis económica, que se estrenó con las Cuentas de 2011, aunque con el avance del ejercicio se aprobaron las nuevas. El 30 de diciembre de 2011, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba el decreto por el que se regulaban las condiciones de la prórroga. Entonces, en el origen del motivo estaba la convocatoria de elecciones anticipadas, por parte del entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para el 20 de noviembre. También la «ausencia de documento alguno, por parte del Gobierno de la Nación», que permitiera «determinar» con un «grado de certidumbre» el volumen de recursos de los que dispondría la Comunidad. Dos faltas que, según el decreto de la Consejería de Hacienda, llevaba a correr el riesgo de que las Cuentas diseñadas quedaran «en algo inútil o, en el peor de los casos, pudiera dar lugar a decisiones de gasto que quedan sin cobertura presupuestaria» una ve que el Ejecutivo central presentase y recibiese el visto bueno a su propuesta.

«Prudencia»

Una situación, que según alegó la Junta, le llevó a «actuar con prudencia» y «optar» por no presentar su proyecto de Presupuestos, a la espera de conocer la referencia estatal.

De más reciente recuerdo, la prórroga con la que arrancó 2017, hasta que en abril Herrera presentó el proyecto de Presupuestos, aprobados con la entrada del verano. También entonces faltaban a tiempo los datos de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública estatales, así como los asignados a las comunidades. Una carencia mezclada con la disolución de las Cortes Generales y la nueva convocatoria de elecciones generales por las «dificultades» para formar Gobierno. Una situación, señalaba la Junta en el decreto publicado el 30 de diciembre de 2016, que «ha impedido» que la Comunidad «dispusiese de la información fundamental» para fijar el techo de gasto y «garantizar» así la elaboración del Presupuesto.

Hace semanas que en la Junta y el propio Herrera dejaban entrever que sería necesaria la prórroga, aunque el presidente ha incidido también en que su intención es presentar las Cuentas. El «aval» para ello, que en sus 17 años al frente del Ejecutivo autonómico siempre ha presentado y aprobado los Presupuestos de cada ejercicio, aunque en dos ocasiones con retraso. Están llamados, además, a ser los últimas Cuentas con su firma, pues en mayo hay elecciones autonómicas y Herrera no optará a un nuevo mandato.