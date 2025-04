‘Riego’ de halagos y promesas para el sector agrario por San Isidro Labrador

El día de San Isidro, patrón de agricultores y ganaderos, no mereció sólo el descanso y el fervor popular. Como sucede en otras fiestas, los políticos regionales aprovecharon la fiesta del santo labrador para ensalzar la importancia del sector agrario y hacerle ofrendas en forma de buenas palabras.

Entre los más madrugadores estuvo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que quiso mostrar su apoyo a los profesionales del campo acercándose a la misa especial que presidió el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello. Esta se celebró en el pequeño alto en el que se encuentra la ermita de la ciudad dedicada al santo campesino, que ayer se vistió muy especialmente de concordia, sol y fiesta con la presencia de muchos vallisoletanos. A la salida de la eucaristía, García-Gallardo formó parte de una comitiva que procesionó con la imagen de San Isidro entre bailes y sonrisas, algo que no dudó en calificar de «un honor».

«Esta es una de las profesiones más esforzadas y sacrificadas de nuestra sociedad, la que lleva alimento a nuestras despensas», alabó el vicepresidente después de soltar las andas. «Hoy queremos estar aquí, acompañando a agricultores y ganaderos en su celebración, para que de manera simbólica vean que estamos con ellos también en estos actos», añadió. Su presencia respondía al respaldo del Ejecutivo autonómico, pero no dejó de escenificar también el de Vox, pues aprovechó para confiar, recoge Ical, que el programa de legislatura que desvelará el nuevo titular de Agricultura, Gerardo Dueñas, impresionará «por su ambición».

No obstante, no era el único en dejar vislumbrar promesas. Desde Berlanga de Duero, en Soria, hacía lo propio la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. En este enclave rural, no sólo aseguró que el impulso al campo seguiría siendo «constante», sino que enumeró varios logros gubernamentales. Para equilibrar las pérdidas que han supuesto la sequía o el aumento de costes, indicó que se reducen los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del IRPF. Citó también los cerca de treinta millones que se han apartado este año para la financiación de los programas de desarrollo rural; y coincidió con García-Gallardo en el adjetivo, al tildar también de «ambicioso» al conjunto de medidas de la Estrategia de Digitalización. «La modernización y la incorporación de las innovaciones van a posibilitar una transición hacia una agricultura y una ganadería más sostenibles y eficientes, tal y como se recomienda en el nuevo Pacto Verde Europeo», confió. El Plan Nacional de respuesta a la guerra de Ucrania fue otro punto a destacar por la representante, que sacó pecho por él ante aquellos que trabajan en el campo, no sin agradecerles su «labor imprescindible».

«Siempre a vuestro lado»

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, optó por dedicar al sector su primer tuit del día. «Los agricultores y ganaderos son imprescindibles para el crecimiento de nuestra tierra y el mantenimiento de nuestro mundo rural», subrayó. «Son la esencia de Castilla y León. Siempre nos tendréis a vuestro lado. ¡Feliz día de San Isidro Labrador!», escribió con sencillez a través de la red social.

Para finalizar, el consejero de Presidencia y anterior titular de Agricultura, Jesús Julio Carnero, optó por una fórmula mixta, ya que pasó por la iglesia de San Miguel, en Medina del Campo (Valladolid), pero también recurrió a Twitter para reflejarlo. «A todos nuestros agricultores, ¡feliz día!», acotó, entre expresiones de agradecimiento.

Noticias relacionadas San Isidro 2022: diez curiosidades sobre las fiestas populares de Madrid