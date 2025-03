Un frío y breve encuentro con Inés Arrimadas fuerza a Francisco Igea a presentarse para liderar Ciudadanos

Ni pretendida reunión ni diez minutos de conversación. Frío saludo -con apretón de manos y besos incluidos, eso sí- y poco más de 80 segundos de diálogo , con las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación como testigos. Es lo que mantuvieron ayer Francisco Igea e Inés Arrimadas, durante la visita a Valladolid de la por ahora única candidata a las primarias de Ciudadanos. «Gracias por venir», se despidió Arrimadas de Igea tras ese minuto largo de tensa charla, en la que, por si no le había quedado claro durante el desayuno informativo que protagonizó la portavoz parlamentaria, le reiteró que nada de nada eso de atender y, sobre todo, acatar los postulados de Igea en su candidatura.

Una maniobra que ponía al también vicepresidente de la Junta de Castilla y León contra las cuerdas de tener que dar el paso de presentarse a las primarias después de semanas amagando con hacerlo, pero sin dar el sí definitivo. Todo apunta a que lo dirá hoy forzado tras el cara a cara con Arrimadas. Tiene previsto un encuentro con militantes por la tarde en Madrid y ahí parece que lo hará público, después de que a última hora de ayer reconociese en declaraciones a la Ser recogidas por Ep su «disposición favorable» a dar el paso, después de que por la mañana emplazase a hoy para conocer su decisión.

«Yo no tengo duda de que Paco (Igea) se va a presentar. Lo sé desde hace tiempo», afirmó ante cerca de doscientos invitados -con Igea en primera fila- durante un desayuno informativo organizado por El Mundo. «Creo que se va a presentar ya mismo», reiteró Arrimadas «Y me parece muy bien», añadió la portavoz parlamentaria de la formación naranja, quien aludió a los mensajes, llamadas, encuentros y reuniones de sus equipos para sostener esta afirmación. Unos contactos sobre los que Igea mostró sus dudas. Primero se las insinuó a Arrimadas en esa escueta conversación de despedida y luego ante los medios incidió, retando incluso a la candidata, a hacerlos públicos.

«Hagamos un coloquio delante de la militancia y que decidan los militantes cuando tú presentes la candidatura», recalcó Arrimadas ante las cámaras, quien dejó claro en reiteradas ocasiones que son las bases quienes tienen que postularse, pues «esto no podemos decidirlo en un despacho en diez minutos entre dos personas».

Ya lo había señalado antes en alguna ocasión, y ayer se lo dijo a la cara a Igea: «No se puede pretender mi presidencia» con los planteamientos de otro. «Nos presentamos. Es que no lo veo un problema», señaló Arrimadas, con otro mensaje incluido para el vicepresidente de la Junta: «Yo no voy a ir a los medios a criticar» y si sale su rival «lo voy a apoyar». «Hay que respetar las decisiones de la militancia» también «cuando no nos apoya». Otro comentario directo con censura incluida para Francisco Igea, a quien sin citar su nombre ni el de su entorno sí recriminó que «hay gente que las discrepancias las hace de manera pública» y con comentarios «chocantes» como hablar de «unanimidad bovina» o decir que Ciudadanos es un partido «cesarista», «leninista» y que está «en muerte crítica».

«Decepcionados»

Palabras todas que han salido de la boca y el teclado de Igea, quien incidió en que agotará los tiempos hasta pronunciarse. Eludió hablar «de lo personal». «Me parece que es justo lo que no quieren los militantes de nuestro partido, no quiere ver cómo nos descalificamos unos a otros», afeó el vicepresidente de la Junta, quien, «decepcionados» por lo vivido ayer, reconoció que le hubiera «gustado tener un rato para hablar con tranquilidad y no hablar delante de las cámaras». También, que para dar el paso al que se ha visto obligado hubiera podido conocer las posiciones de las bases respecto a esa enmienda a los estatutos que defienden desde el sector crítico que comanda «a pesar de que haya quien dice que se quiere reunir en un despacho para pactar cosas a escondidas», lanzó el dardo a quien salvo sorpresa de última hora será su rival en las primarias. «Creemos y seguimos creyendo que la inmensa mayoría de los militantes querían vernos dialogar y acordar y eso es lo que hemos venido a hacer, pero no a oscuras en un despacho. Dialogar y acordar sabiendo los resultados de los militantes en las agrupaciones», insistió Igea, quien tachó de «ridículo» y «bochorno» lo ocurrido el fin de semana con los problemas en la votación telemática de compromisarios que obligó a sus suspensión. Con quien sí se reunió en un reservado del hotel fue con su equipo más próximo en Castilla y León y con el vicesecretario general de la gestora de Cs, Carlos Cuadrado, durante una media hora, pero no con Arrimadas, quien sí mantuvo después en otro emplazamiento un encuentro con medio centenar de militantes.

«Más escuchar que hablar»

Otro punto de diferencia es el peso territorial. «No es un asunto de baronías», insistió Igea, quien defiende que las ejecutivas provinciales y autonómicas se elijan desde los territorios, manteniendo la «unidad de mensaje» a nivel nacional. «¿O baronía es yo nombro un portavoz y rinde cuentas ante el presidente?», cuestionó en clara relación al actual sistema. Lo hizo después de que Arrimadas dejara claro que no comulga con esa idea. «Hablo mucho con la militancia y no me piden baronías», subrayó la portavoz de Cs, quien reiteró que ella también escucha a esas bases a las que tango alude quien todo apunta será su rival.

«Me gusta más escuchar que hablar», señaló Arrimadas. «Hay que escuchar más a la militancia y hablar menos en nombre de la militancia», defendió en otro de los mensajes con los que forzó a Igea a presentar batalla. «Todo se decide en el Congreso. Por tanto, vayamos al Congreso y que salga el modelo con más apoyo», recalcó.