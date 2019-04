Franz Ferdinand actuará en Valladolid el próximo 7 de septiembre Se suma al cartel de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en el que destaca también la actuación, un día después, de Gloria Gaynor

ABC Valladolid Actualizado: 05/04/2019 14:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La banda escocesa Franz Ferdinand se suma al cartel de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, a través de su perfil de Twitter, actuará el sábado 7 de septiembre.

«El 7 de septiembre la banda de Glasgow @Franz_Ferdinand ofrecerá el concierto internacional de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en la Plaza Mayor de Valladolid», ha confirmado el primer edil en un tuit.

Tras la polémica desatada después de que el regidor vallisoletano filtrara el caché que le había solicitado al Consistorio el representante de Rosalía, con la consecuente respuesta negando la información por parte de la artista catalana, Valladolid sumará a sus fiestas a una banda consolidada en el panorama internacional, habitual en festivales españoles como Benicassim (donde regresarán el próximo 21 de julio), Low Festival, Dcode o Mad Cool.

Franz Ferdinand irrumpió a comienzos del milenio en la escena musical, con Alex Kapranos a la cabeza e integrada por Bob Hardy, Paul Thompson, Julian Corrie y Dino Bardot. En 2004 grabaron con el productor de The Cardigans Tore Johansson su disco de debut, homónimo, al que siguieron posteriormente ‘You Could Have It So Much Better’ (2005), ‘Tonight: Franz Ferdinand’ (2009), ‘Right Thoughts, Right Words, Right Action’ (2013) y ‘Always Ascending’ (2018), informa Ical.

La banda se suma a la actuación, también de carácter internacional, de Gloria Gaynor, el 8 de septiembre; las de Bad Gyal y Erik Urano, el 10 de septiembre, y los conciertos de Dorian, Siloé y Corizonas, con motivo de la celebración del 25 aniversario del festival 'Valladolindie', el próximo 11 de septiembre.