Francisco Iglesias: «Los jóvenes somos el futuro de nuestras firmas» El nuevo presidente de Fórum familiar apuesta por la formación para que las empresas crezcan y así fijar el empleo en Castilla y León

NUNCHI PRIETO

El salmantino Francisco Iglesias Gil acaba de ser elegido por unanimidad presidente del Fórum Familiar de Castilla y León, una entidad que engloba a los jóvenes pertenecientes a las compañías que integran la asociación Empresa Familiar de Castilla y León. Trabaja en el área de Producción, Compras, Marketing, Calidad y Comercial de la firma familiar salmantina Cárnicas Iglesias, a la que se incorporó en el año 2010.

¿Qué motivos le han llevado a trabajar en la empresa de su familia?

Desde que tengo uso de razón he querido trabajar en Cárnicas Iglesias, que he visto crecer poco a poco y he ido adquiriendo unos valores de mi familia que coinciden con los de nuestra asociación. Por eso cuando acudí a mi primera actividad del Fórum Familiar conocí a gente en la misma situación, lo que me aportó mucha seguridad, aprendí mucho de ellos y tuve clarísimo que quería seguir con el negocio familiar.

¿Qué supone presidir el Fórum Familiar de Castilla y León?

Es una gran responsabilidad, ya que represento a los jóvenes y, por tanto, futuras generaciones de familias empresarias de Castilla y León. Estoy muy ilusionado en este proyecto y poder seguir por el buen camino de nuestros anteriores presidentes.

¿Le ve futuro a la empresa familiar?

La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) de la que depende nuestro Fórum fue creada en 1997 con el fin de defender a este tipo de compañías de nuestra Comunidad, ya que somos el motor de la economía productiva y generadores de empleo. Somos, por tanto, un elemento clave para el desarrollo de nuestra región, de ahí que debamos trabajar junto a la Administración para seguir creciendo, mirando siempre a largo plazo y pensando en las siguientes generaciones.

Y los jóvenes, ¿qué papel juegan en ese contexto?

Somos el futuro de nuestras empresas, por lo que necesitamos estar bien formados para seguir el camino de crecimiento de nuestros padres, mantener el esfuerzo y continuidad de nuestros negocios y seguir así creando riqueza y fijando empleo en nuestra Comunidad.

¿Quiénes forman el Fórum Familiar de Castilla y León?

Alrededor de un centenar de jóvenes, con edades que oscilan entre los 18 y 35 años que pertenecen a las familias propietarias de las 150 firmas que integran EFCL. No obstante, queremos seguir haciendo crecer el Fórum e incrementar así el número de jóvenes que participen en nuestras actividades, que están abiertas también al resto de miembros de la asociación.

¿Cuál es el objetivo de estas actividades?

El objetivo de estas actividades, para las que contamos con el apoyo de EspañaDuero, es que los jóvenes seamos propietarios responsables de nuestras compañías familiares, tengamos o no actualmente o en el futuro responsabilidades de gestión en estas firmas. Para ello, uno de nuestros programas más importantes es la denominada «Escuela de Accionistas» de la que ya hemos celebrado dos ediciones y que repetiremos y mejoraremos en el 2019.

¿Qué supone ese programa?

De la mano de ponentes de primer nivel, podemos profundizar en materias de gran interés y utilidad como Fiscalidad, Finanzas, Tecnología o Marketing. Se trata de una formación especializada que puede ayudar a que los jóvenes de las familias empresarias se integren en el proyecto con las mejores garantías de éxito. También organizamos visitas a instituciones y negocios líderes y encuentros con personas de prestigio en el mundo económico y social cuya experiencia nos puede ser útil.

¿Cuáles son los objetivos del Fórum Familiar de Castilla y León a corto plazo?

Los objetivos, que alcanza la mayoría edad al cumplir 18 años, pasan por seguir mejorando y ampliando las actividades que ofrecemos a los jóvenes, hacer crecer la participación y el networking. También trabajar en distintas actividades para formar a futuros directivos, empresarios o propietarios de firmas familiares.