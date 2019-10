La Fiscalía de Segovia ve legal el empadronamiento del senador Maroto en el municipio de Sotosalbos El denunciante, SOS Racismo Álava, no descarta acudir a la vía contencioso-administrativa

La Fiscalía de Segovia considera que el empadronamiento del senador autonómico del PP Javier Maroto en el municipio de Sotosalbos es legal y no emprenderá ninguna acción, según pudo confirmar la Agencia Ical. El responsable de SOS Racismo Álava, Federico García, que presentó la documentación ante el Ministerio Público, afirmó que el colectivo no ha recibido ningún escrito ni resolución sobre los hechos que «seguimos considerando irregulares» y no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa.

Para la Fiscalía de Segovia, el empadronamiento de Javier Maroto cumple con todos los requisitos que marca la legalidad vigente y no admitió a trámite la petición formula, a comienzos del mes de agosto, por SOS Racismo Álava.

Federico García aseguró no tener conocimiento sobre la decisión tomada por la Fiscalía Provincial de Segovia, que ha llegado antes a un medio de comunicación que a ellos como parte implicada, pero quiso dejar claro que la posición del Ministerio Público «sea la que sea» no determinará el final de «este desencuentro” ya que se» mantiene abierta vía judicial ordinaria y la contencioso-administrativa.

El representante de SOS Racismo avanzó que esperarán a que les comuniquen el escrito para conocer con detalle los argumentos dados por el Ministerio Público pero su intención es «continuar con los trámites» por esta actuación administrativa del consistorio de Sotosalbos y que sea «un tribunal el que se pronuncie» sobre el empadronamiento de Javier Maroto.

Federico García declaró que eran conscientes de que la mayoría de las denuncias que llegan a la Fiscalía, del tipo que sea, en pocos casos se toman la decisión de seguir adelante con las diligencias. García también recordó que Javier Maroto no se juega nada en las elecciones del 10 de noviembre, ya que los senadores por designación autonómica lo son por cuatro años y que continúa siendo aforado

Hace algo más de un mes, el senador autonómico del PP enmarcó la denuncia de SOS Racismo ante la Fiscalía por su empadronamiento en Sotosalbos a su «enfado» por un episodio durante su etapa como alcalde de Vitoria en el que esta organización «quedó en evidencia» y, en su opinión, fue la razón que les llevó a presentar su empadronamiento en Sotosalbos antes la Fiscalía. Maroto se mostró tranquilo porque no había nada ilegal.

Sobre este tema, también sigue pendiente el recurso presentado por varios procuradores del Partido Socialista ante el Ayuntamiento de Sotosalbos, del que todavía no hay resolución, según confirmó el secretario provincial del Partido Socialista, José Luis Aceves.