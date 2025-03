Familia cambia el fin de las ayudas por niños confinados al no haber peticiones

Había puesto mucho entusiasmo la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la iniciativa, novedosa entonces en España, para financiar la atención domiciliaria de los menores que tuvieran que guardar cuarentena durante el curso escolar debido al Covid. Tres millones de euros aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno ... que se repartirían los municipios de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones a las que se encargó gestionar esta línea de ayudas a través de los Centros de Acción Social (Ceas).

Sin embargo, la necesidad que se preveía iban a tener las familias durante todo el curso se ha topado con la realidad y el resultado es que apenas ha habido peticiones y, por lo tanto, las solicitudes aprobadas en toda la Comunidad no han llegado ni a la decena. Una situación que ha obligado a la Consejería de Familia a modificar el fin inicial de los tres millones de euros para destinarlos ahora a reforzar los servicios sociales durante la pandemia o, más concretamente, a la ayuda a domicilio y a situaciones de emergencia social.

Dicho cambio se aprobó el jueves en el Consejo de Gobierno, aunque fue informado como una ampliación de ayudas a las entidades locales. Sin embargo, tanto las corporaciones como los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes han recibido ya su partida correspondiente que oscilan entre los 364.572 euros del consistorio vallisoletano, y los 27.413 de Laguna de Duero, pasando por los 259.720 de la Diputación de León, o los 120.562, de la de Zamora.

Incertidumbre inicial

La línea de ayudas se habilitó inicialmente para dar respuesta a la incertidumbre a la que se enfrentaban las familias, en las que los dos progenitores trabajan, al comienzo del curso ante la posibilidad de que el aula de sus hijos fuese cuarentenada por la existencia de casos de Covid o que el alumno tuviese que permanecer en casa por haber estado en contacto con un positivo. De hecho, solo se podría solicitar para los casos en que un menor de 12 años hubiera dado negativo en la prueba PCR por coronavirus, estuviese a la espera del resultado o tuviese que guardar cuarentena domiciliaria por contacto con un positivo. Quedaban, por lo tanto, excluidos los alumnos contagiados al existir otros mecanismos como las bajas laborales. La subvención se extendía a las personas que un dependiente a su cargo que tuvieran dificultades para su atención ante el cierre de los centros de día. Familia también ofrecía un listado de empresas con las que poder contratar al cuidador.

Sin embargo, el curso ha ido evolucionando mucho mejor de lo que se preveía en septiembre, con muchos menos contagios de los que se temían. En el mayor pico, el 1 de febrero, hubo 384 clases cerradas. Una menor afectación en las aulas a lo que se unió que muchos trabajadores, tras el confinamiento del pasado año, se han abonado definitivamente al teletrabajo, con lo que eso supone de más facilidades para la conciliación.

El resultado es que no ha habido prácticamente demanda del recurso, una realidad que han confirmado a ABC algunas de las corporaciones locales y provinciales. Así, a través del ayuntamiento vallisoletano, desde noviembre en que se puso en marcha la línea, se han concedido dos subvenciones para el citado fin de contratar la atención domiciliaria de escolares en cuarentena, mientras que en la Diputación de Valladolid no se ha concedido ninguna. En ambas administraciones confirman que tampoco se han presentado solicitudes ni se ha demandado casi información.

La misma situación se ha vivido en las dos corporaciones de León, donde no ha habido peticiones ni ayudas aprobadas, una realidad que se ha repetido en el Ayuntamiento de Segovia, mientras que en la diputación de esta provincia aseguran que se ha concedido una ayuda, si bien no ha sido para el cuidado de alumnos sino para atender a una persona dependiente al cerrarse el centro de día al que asistía.

Para un mayor de Prádena

Desde el área de servicios Sociales de la institución provincial segoviana, Mar Martínez explica que la ayuda tramitada es para un beneficiario de la zona de Prádena y reconoce que, en el caso de las diputaciones, las necesidades siempre suelen estar más relacionadas con los mayores que con los escolares. De ahí que, aunque se hizo una importante labor de difusión en colaboración con la dirección provincial de Educación, no haya habido solicitudes de padres que necesitasen apoyo para atender a sus hijos, en general porque en los pueblos es más sencillo arreglarse con la familia extensa. Destaca, no obstante, que el proceso para pedir la ayuda era muy sencillo y el nivel máximo de renta exigido (40.000 euros) no era bajo. Ayuntamientos y diputaciones tendrán ahora de plazo hasta el 31 de diciembre para poder invertir las cantidades que, en el caso de la institución segoviana, asciende a 141.501 euros. Un gasto que podrán justificar en los primeros meses del próximo año.