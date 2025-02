La falta de relevo generacional amenaza al transporte pesado en la Comunidad

Conducir un camión se está convirtiendo en un trabajo en peligro de extinción y sin relevo generacional. Tanto las asociaciones de transportistas, como los sindicatos, estiman que en los próximos diez años se jubilarán en Castilla y León unos 12.000 camioneros, el 40 por ciento de los más de 30.000 conductores de transporte pesado que actualmente trabajan en la Comunidad, a la vez que advierten que la situación de desabastecimiento que ha sufrido el Reino Unido se puede replicar en los próximo años tanto en España como en la Comunidad.

En el conjunto de Castilla y León, donde la edad media de los conductores ronda los 55 años, se necesitan ya más de un millar de profesionales -unos 15.000 conductores en todo el estado- y, a pesar de las ofertas de trabajo, las vacantes no se acaban de cubrir.

Desde la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera (Fetracal), colectivo que reúne a asociaciones provinciales de Valladolid, Palencia, Segovia, Salamanca, León y Zamora, su portavoz, Óscar Baños, que a sus 48 años y después de más de 26 al volante, muchos de ellos en rutas internacionales, advierte de que no hay relevo generacional, ni entre los autónomos y pequeñas pymes, dada la «nula rentabilidad», ni entre los conductores asalariados.

En este sentido, desde la propia Junta se reconoce que el precio medio sin IVA del kilómetro/carga se ha reducido en los últimos meses casi un 1,2 por ciento, mientras los costes han aumentado un 35 por ciento.

Baños asegura que aunque las condiciones de los camioneros siempre fueron muy duras, en especial a la hora de conciliar, en los últimos años han empeorado considerablemente. Las interminables esperas para la adjudicación de un muelle en las plataformas logísticas, que pueden alcanzar hasta las seis horas, “tiempo que no se cobra, por no hablar del trato denigrante que sufrimos en algunas donde incluso no podemos usar ni los servicios”, o la tensión que se vive en muchas áreas de servicio por la inseguridad y el miedo a sufrir un robo son, en opinión de Baños, algunos de los factores que han denigrado la profesión.

El representante de Fetracal, que considera que la situación de Inglaterra era algo previsible antes del Brexit, reclama que es necesario modificar la normativa para garantizar unos salarios dignos y un control sobre los tiempos de trabajo. «Debemos ir todos de la mano si realmente queremos garantizar un relevo generacional, dado que estamos ante una situación que no se reconduce de un día para otro», ha afirmado.

En términos similares se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Transporte de Mercancías de León, Agapito Suárez, que además de reconocer que no se está produciendo un relevo generacional del sector, advierte de que la falta de conductores ya empieza a notarse tanto a nivel regional como nacional.

