Una mujer muere en Soria, presuntamente apuñalada por su pareja y con su hija en casa

Una mujer de 36 años ha muerto este jueves de madrugada en Soria, apuñalada con un cuchillo de cocina . La Policía Nacional intervino el arma homicida y detuvo a su compañero sentimental, de 32 años, fuera ya del domicilio que fallecida y presunto asesino compartían en la plaza del Rosario. No estaban solos: entre otros familiares, la hija de la víctima también se encontraba en el piso cuando se cometió el crimen (en torno a las dos de la mañana) según confirmó el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano. Este declaró que la pequeña pudo haber llegado a presenciar el asesinato y anunció que ponían a trabajar al departamento de Servicios Sociales para «acoger y prestar asistencia» tanto a la niña, de ocho años, como a la hermana de la mujer. Poco más tarde, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha ratificado que queda al cuidado de un familiar próximo, su tío, como se ha indicado después.

La pareja llevaba seis meses de relación. Ambos venezolanos, ninguno de los dos contaba con antecedentes, ni tampoco había de por medio ninguna denuncia previa por violencia de género, detalló el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan José Campesino. Todo habría empezado con una violenta discusión tras la que el varón habría huido de la vivienda , recoge Ical. En el momento de su detención, él no ofreció resistencia. Sin embargo, por el momento no se habría declarado culpable.

La Policía Nacional se coordinó por radio y le interceptó al recibir el aviso a una patrulla callejera, alertada por el hermano de la víctima. A su vez, a este le había apremiado un tío de la misma que estaba en la vivienda, según detalló la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. Mientras la investigación trata de probar los hechos y determinar la naturaleza del ataque para confirmar un caso más de violencia machista (sería la víctima mortal número 19 de este año en España), Barcones indicó que, si bien la menor estaba en la casa, probablemente se encontraba dormida. A ella y a toda la familia de la fallecida envió «el abrazo más fuerte y más sincero» en nombre de las instituciones, recogió Ep.

Conmoción y condena

En cualquier caso, el asesinato conmocionó a la sociedad castellano y leonesa y a sus representantes , que emitieron una condena unánime, desde el minuto uno. No obstante, las circunstancias no se libraron de ciertas asperezas políticas en torno a la disputa por la distinción entre violencia de género y doméstica. «Condenamos cualquier tipo de asesinato y de violencia», puntualizó Carriedo, que señaló que «además de la lacra que supone esta violencia hacia las mujeres», a la Junta también le preocupa «otra que no está suficientemente regulada» y con ella «la protección sobre otras personas que son objeto de ella en el ámbito familiar».

El matiz vino después de que el líder socialista reclamase que no hubiese «más dudas» en la lucha contra la violencia de género e increpase en Twitter al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y a un PP, «callado y cómplice». El segundo de a bordo del Gobierno había escrito en la red social que «a partir de ahora» el Ejecutivo autonómico «recordará a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, sin distinción de género ni parentesco». Las palabras del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se centraron en esa condena «rotunda». «Las instituciones debemos trabajar unidas para concienciar frente a esta lacra», reflexionó. Todo su gobierno guardó un minuto de silencio por la víctima.

Con 24 horas de luto oficial y las banderas a medio asta en el Ayuntamiento de Soria, el alcalde Carlos Martínez subrayó que el asesinato es «la expresión más grave del machismo». También habló el Jefe de Unidad de Violencia sobre la Mujer en Soria, David Sánchez. «Al ser un sitio pequeño nos estremece mucho, todos los recursos sociales se volcarán en la hija menor», prometió .

Más temas:

Victimas

Criminalidad

Emergencias

Soria