Expulsan a una niña de 11 años con discapacidad de un campamento de Salamanca Su experiencia en el centro de Aldeaduero se truncó tras las quejas de los padres de sus compañeras de habitación

Un campamento de Aldeaduero, en Salamanca, expulsó el pasado viernes a Inés, una niña con discapacidad de once años. Sólo aguantó en el recinto un día después de que las familias de sus compañeras se quejaran a los coordinadores. "Inés dice que es culpa suya porque no consigue ser normal", contó Carolina Goméz, la madre de la niña, en la Cadena Ser. La familia duda en denunciar a la empresa por el trato que ha recibido su hija.

Diverbo, la empresa organizadora del campamento de inglés, explicó a través de un comunicado en redes sociales su versión. "Diverbo no ha discriminado ni expulsado a la niña que ha dejado nuestro campamento. Esta decisión ha correspondido a su familia. Lamentamos la situación que se ha producido con la familia y lamentamos el malestar que haya podido ocasionar a la niña", aseguraron en el texto. Su madre, en la misma emisora, negó las palabras de la empresa: "Es totalmente mentira".

La familia recibió una llamada la primera noche de estancia para explicarle que las dos compañeras de habitación no querían dormir con Inés. A la mañana siguiente, la dirección tomó la decisión de exulsar a la niña. Ahora, Carolina piensa en una posible denuncia por discriminación: "Lo estamos pensando. Ha sido todo muy rápido. La solución que me daban era que Inés tenía que dormir con los monitores y no con el resto de las niñas. Yo le dije que eso era discriminación que cómo pensaba que se iba a sentir mi hija siendo la única que dormía con una profesora".

Apoyo a Inés

Las redes sociales se han volcado a favor de Inés. El comunicado que Diverbo compartió en Twitter suma ya 143 respuestas de los usuarios. La mayoría pide explicaciones a la empresa organizadora. Otros critican la llamada de los padres de las compañeras para quejarse. Y todos se ponen de acuerdo en que lo mejor que han podido hacer los padres es abadonar ese campamento.