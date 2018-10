Tribunales Los exjugadores de la Arandina declaran hoy por la presunta agresión sexual La jueza quiere que vuelvan a dar su versión de los hechos antes de cerrar el periodo de instrucción

Los tres exjugadores de la Arandina C. F. denunciado por un presunto delito continuado de agresión sexual contra una menor de 15 años en noviembre de 2017, prestarán este lunes declaración ante la magistrada del Juzgado Número 1 de Aranda. La jueza quiere que Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo vuelvan a dar su versión de los hechos antes de cerrar el periodo de instrucción.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero dictó un auto de procesamiento contra los encausados C. C. S., V. R. R. y R. C. H., ex-jugadores de fútbol de la Arandina. El pasado 11 de diciembre los tres fueron detenidos como supuestos autores de presunto delito continuado de agresión sexual contra una menor,.

La resolución supone que los tres se sentarán en el banquillo, aunque todavía cabe recurrir, algo que hará su letrado defensor.Ahora se presentarán los escritos de Fiscalía, acusación y defensa, aunque esta última ya ha anunciado que pedirá la libre absolución.

A partir de esta declaración de este lunes el Juzgado pedirá a la acusación que presente sus escritos de acusación y a continuación la defensa entregará los suyos procediendo la Audiencia Provincial de Burgos a fijar una fecha para el juicio.

El Juzgado de instrucción decidió también formar una pieza separada sobre la responsabilidad pecuniaria de los procesados, por lo que les ha requerido una fianza solidaria de 52.000 euros, aunque los tres imputados se declararán insolventes.