Cs exige al alcalde de León que «aparte de inmediato» al concejal investigado El PP Provincial espera instrucciones de Génova respecto a la situación de José María López Benito

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel, exigió al alcalde de León, Antonio Silván, que «aparte de inmediato» al concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benito, tras conocerse que declarará ante el juez en septiembre en calidad de investigado en el marco de la macrooperación Enredadera. Villarroel reclamó al regidor que «dé cumplimiento» a los acuerdos de regeneración democrática firmados con Cs firmados para posibilitar su investidura y cese a López de su cargo. «Ciudadanos ha actuado con inmediatez y ha suspendido de militancia y exigido la dimisión del concejal en San Andrés del Rabanedo», recordó Villarroel. Del mismo modo, pidió al alcalde que «actúe con la misma celeridad y determinación».

Mientras, el presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, explicó ayer que «atenderá las instrucciones nacionales y regionales» de su partido respecto a qué hacer con el concejal de Infraestructuras. El también presidente de la Diputación de León dijo que al igual que ocurrió con los concejales de Astorga -el alcalde y dos ediles que se han dado de baja en el PP- atenderán lo que se les diga desde su partido a nivel nacional y regional, aunque lamentó el «cuentagotas» diario de afectados, con «titulares cada día sin saber cuántas personas están y en calidad de qué».

Sobre la situación del concejal, señaló que «lo que hay es una notificación» que, según explicó, él no ha visto y que le «gustaría hacerlo» para saber por qué tendrá que declarar en septiembre. Una vez tengan claro «en concepto de qué declarará» turo del concejal, que hay que tener claro en concepto de qué declarará y en que «recibirá una instrucción nacional del Comité de Derechos y Garantías» y a nivel regional sobre el caso.

A su juicio todos los partidos están un «poco no superados, no sé si esa es la palabra», pero sí pendientes de hasta donde llega la implicación, ya que un investigado no es lo mismo que un imputado. «Se imputa a una persona en 24 horas y se tardan tres o cuatro años en tener un juicio, no es justo», reflexionó.

Mientras, el alcalde de León, Antonio Silván, mostró su «absoluta tranquilidad» ante la citación del concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benito. Silván trasladó la «absoluta colaboración y disposición» en un proceso judicial que se encuentra abierto y «bajo secreto de sumario», por lo que pidió «prudencia y respeto» para la situación, ya que «el momento de hablar sobre el asunto será cuando el escenario de investigación finalice», que es cuando habrá «argumentos para tomar las decisiones que sean necesarias». Al respecto, aseguró que el edil le ha trasladado su «tranquilidad», al igual que lo están «el resto de funcionarios del ayuntamiento».

«Pasividad»

Sobre este asunto tambien habló el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, quien criticó la «pasividad» del PP con respecto a la situación del concejal. En contraposición, afirmó que los dos representantes socialistas imputados en la trama -el alcalde de Villarejo de Órbigo y un exedil de Astorga- han sido suspendidos de forma «fulminante» del partido.

En la misma línea, el secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández, calificó de «grave» que el concejal de Infraestructuras y Deportes de León vaya a declarar como investigado en el marco de la Operación Enredadera. «Vamos a esperar a que la Justicia haga su trabajo pero entendemos también que por higiene y por dignidad democrática y también por limpiar un poco el Ayuntamiento de León hay determinados concejales, como éste, que deberían presentar su dimisión», señaló. En el caso de López Benito, añadió, reclama esa medida «no solamente por estar investigado en casos como este sino por hacer una gestión calamitosa y nefasta que perjudica a los leoneses».

Respecto a la colaboración total prometida por el alcalde de León, el líder de la formación morada señaló que «la transparencia y el señor Silván son antónimos».