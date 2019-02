El Estadio José Zorrilla ganará 5.000 asientos con la eliminación del foso Ronaldo estudiar darle un nombre comercial al coliseo vallisoletano, a cuya reforma se destinarán 25 millones

ABC

Valladolid Actualizado: 06/02/2019 15:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente y máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, avanzó este miércoles que las obras de reforma del José Zorrilla podrían costar 25 millones de euros, mientras que la nueva Ciudad Deportiva supondrá un desembolso de otros diez y estará lista a finales del año.

«Estamos planeando el futuro del Real Valladolid para garantizar sus próximos 90 años», aseguró Ronaldo Nazario, durante la presentación de la oficina del club en Madrid, donde avanzó en rueda de prensa la eliminación del foso del estadio José Zorrilla para «ganar cerca de 5.000 asientos».

Una medida con la que, en sus propias palabras, «superaríamos los 31.000». No obstante, el estudio completo de la reforma, conceptual más allá de estructural para «entender lo que la gente quiere» estará listo en tres meses. Momento en el que la entidad blanquivioleta revelará el coste de unas obras que podrían alcanzar los 25 millones euros. «Tiene muchos años y nunca ha sufrido cambios importantes», remarcó el astro brasileño al hablar de «un gran equipo, una gran ciudad y una gran afición» como «ingredientes perfectos» para cualquier marca, informa Ical.

Objetivo: Primera Divisió

«Nuestro objetivo ahora es mantenernos en Primera División, pero estamos enfocados en ser el mejor club posible», apuntó no sin agradecer a los seguidores su «apoyo en todo momento» a pesar de que los resultados no sean los esperados. En este sentido, el responsable del área de desarrollo de negocio del Real Valladolid, Matthieu Fenaert, dio un pequeño avance de una propuesta de reforma del José Zorrilla que persigue «mejorar la experiencia del aficionado» con la adición de componentes tecnológicos, con más opciones de aparcamiento y horarios de buses, así como actividades de entretenimiento antes del partido, y con la reorganización de los circuitos de entrada al estadio.

Nueva Ciudad Deportiva

Con respecto a la nueva Ciudad Deportiva del Real Valladolid, Ronaldo se mostró convencido de que «el club rentabilizará la infraestructura (de aproximadamente diez millones de euros y 40 hectáreas) a lo largo del tiempo». «Si no generamos talento, no puede ser sostenible per se; y, para eso, necesitamos unas instalaciones ad hoc, señaló el actual consejero delegado de la entidad, Carlos Suárez.

En cuanto a la posibilidad de que el estadio tenga un nombre comercial pagado por alguna empresa, contestó Suárez para decir que están manteniendo «contactos importantes con grandes marcas». «Si se hace una inversión importantísima hay que financiarla y una de las maneras es poder vender ese 'naming' para que aporte una cantidad suficiente», reconoció.

Durante la presentación del proyecto, que esperan tener listo para finales de año, desgranó las características de sus dos sedes y agradeció a todas las instituciones su trabajo «en un mismo sentido» para hacerlo realidad. La del primer equipo contará con 14 campos de entrenamiento (ocho de césped natural y seis artificial), gradas cubiertas para cerca de 2.000 personas (1.422 espectadores en el campo A y 572 en el B), gimnasio avanzado y 30 dormitorios dobles; mientras que la de Pinar de Jalón se centrará en el crecimiento de la cantera con nueve terrenos de juego. Así, precisó que «la idea es llegar a tener en nuestras escuelas entre 2.000 y 3.000 niños». Pero también niñas ya que, en palabras de Ronaldo, el Real Valladolid tendrá equipo femenino.