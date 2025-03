Las estaciones de esquí de Castilla y León se reivindican como seguras y comienzan a abrir

La escasez de precipitaciones en forma de nieve unido a la declaración del estado de alarma por la pandemia malogró la pasada temporada de esquí, por eso desde las estaciones de Castilla y León llevan meses trabajando en la puesta a punto de sus instalaciones ... con la ilusión de poder ofrecer este servicio a los aficionados a este deporte de invierno lo antes posible si les acompañan las condiciones meteorológicas y se lo permite la crisis sanitaria. Se reivindican, ante todo, como espacios seguros, ya que destacan que se trata de un deporte que se practica al aire libre y de manera individual, y además, el Covid les ha obligado a adecuar sus instalaciones de acuerdo con las restricciones fijadas.

El punto de nieve Santa Inés, situado entre los Picos de Urbión y la Sierra de la Cebollera , en la provincia soriana, fue el pasado puente de la Inmaculada y la Constitución la primera instalación de este tipo que abrió en toda España, donde algunas comunidades como Aragón son más reacias a dar este paso. El director de la estación, Juan Carlos Abad, destaca la «responsabilidad» que han tenido estos días los usuarios de la instalación, abierta por el momento únicamente los fines de semana, aunque la previsión es hacerlo durante todos los días de la Navidad. Insiste, asimismo, en que «el propio deporte del esquí en pistas es seguro porque es una actividad al aire libre que no conlleva mayor riesgo que estar en la cola del supermercado».

Protocolo

Geles hidroalcohólicos a pie de pista, el uso obligatorio de mascarilla, venta de forfait en exteriores o cartelería recordando la obligación de mantener la distancia de seguridad de dos metros en las colas son algunas de las medidas que ha puesto en marcha esta estación que cuenta con la «ventaja» de no disponer de telesillas sino exclusivamente de perchas individuales que se han programado para salir con más retardo y que haya más distancia entre esquiadores, puntualiza el director.

También la pasada se ponía en marcha la estación de Leitariegos y ayer, sábado, lo hacía San Isidro, ambas dependientes de la Diputación de León, cuyo portavoz Nicanor Sen, abogaba por «llevar a cabo una temporada con la mayor normalidad posible» dentro de las circunstancias. Destacan también desde la Institución provincial que el deporte que se practica en ellas se desarrolla al aire libre y con un equipamiento que permite la protección personal y actúa como barrera respecto al resto de usuarios. No obstante, subrayan que sí se tendrá especial cuidado en evitar aglomeraciones en puntos como los remontes de las pistas (que funcionarán a su máxima capacidad, pero en los que será obligatoria la mascarilla) o la cafetería, por el momento con limitación de aforo y donde también la mascarilla será obligatoria, además del uso de gel, la distancia de seguridad y una muy habitual limpieza y desinfección.

En su estreno, Leitariegos ofreció al público 4,6 kilómetros esquiables con espesores entre los 30 y 80 centímetros. San Isidro disponía el pasado sábado de 11,3 kilómetros y en su primer fin de semana recibió a más de 2.500 usuarios.

«Los esquís marcarán la distancia»

Las que aún esperan condiciones meteorológicas favorables para abrir son La Covatilla, en Salamanca, y La Pinilla, en Segovia. Elena Martín, alcaldesa de Béjar, cuyo ayuntamiento se encarga de la gestión de la estación salmantina, destaca el «ingente trabajo» realizado para preparar este servicio. Entre las medidas aplicadas por protocolo, tendrán «mucho control» de la distancia social «porque las colas a la hora de coger el telesilla suele ser un punto donde la gente se aglomera»: «Los esquís van a marcar las líneas de distancia». Igualmente tendrán especial cuidado en la desinfección del material de alquiler. Explica que el peligro de las grandes estaciones lo tienen los programas complementarios que ponen en marcha como conciertos u otro tipo de eventos, pero «nosotros somos una estación muy pequeña que no tiene esa infraestructura». «Aquí la gente no se queda de fiesta», insiste la alcaldesa, aunque admite que sí es costumbre que los esquiadores se reúnan en los pueblos del entorno, «pero ahí ya no se puede valorar como actividad deportiva sino hostelera».

Espera también que el relajamiento de las medidas previstas en Salamanca, actualmente en nivel 4, les permita poner en servicio la cafetería y el comedor en el momento que pueda abrir la estación, con capacidad con las actuales restricciones para «unos 330 esquiadores», «para que no sea una ruina» este servicio que en temporada alta da empleo a cerca de un centenar de personas.

«Todo planificado» a la espera de poder abrir lo tienen también en La Pinilla, que tuvieron la oportunidad de «ensayar» las medidas de seguridad durante el verano, que funcionan como bikepark, asegura Benjamín Cerezo, el alcalde del Ayuntamiento de Riaza, que gestiona la estación. Para el primer edil, «es importante que nos dejen abrir», ya que esta estación «es un potencial muy importante de creación de empleo en invierno». Entre las medidas que han implementado, además de las ya mencionadas, se encuentra la venta on line de forfait para que la gente «pueda entrar en la estación sin tener que pasar por taquilla». «El esquí puede que sea uno de los deportes más seguros», subraya también el primer edil, recordando que es una práctica individual donde la gente va «súper protegida».