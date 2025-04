Vox espera «una carta de amor» del PP el 14-F: «Tiene que saber si quiere salir con el PSOE o con nosotros»

Vox remolonea. El partido de Santiago Abascal , irónicamente, ha dejado el futuro de Castilla y León en manos de las intenciones románticas del PP . El 14-F, día de San Valentín, la resaca electoral medirá con quién quieren «salir» los populares. El vicepresidente del Área Política del partido derechista, Jorge Buxadé , ha jugado con el simbolismo de la fecha para dejar en el aire si el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco , enviará o no «una carta de amor» al cabeza de cartel de Vox, Juan García-Gallardo . «El PP tiene que saber si quiere salir con el PSOE o con nosotros», ha sentenciado Buxadé.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política de Vox , Buxadé y Patricia Rueda han trasladado su agradecimiento a todos los simpatizantes y trabajadores que se están volcando en la campaña electoral y les han llamado a dar un último empujón. Las elecciones de este domingo 13 de febrero , para Vox, suponen un punto de inflexión en su trayectoria política. Si hasta ahora se habían conformado con apoyar externamente los gobiernos del PP y de Ciudadanos (Cs), ahora la formación de Santiago Abascal pretende gobernar por primera vez. Dependerá del PP, ha dicho Buxadé, si Vox, con un número de escaños similar al que tenía Cs, tiene el mismo rol que ejercieron los de Francisco Igea hasta la ruptura con los populares.

En Vox son conscientes de que su futuro inmediato pasa por un acuerdo con el PP, pero también subrayan una y otra vez que esta vez no habrá «cheques en blanco» ni «regalos», como sí sucedió en parte en la Comunidad de Madrid , tras la contundente victoria de Isabel Díaz Ayuso . Buxadé, otra vez este lunes, ha reiterado que lo importante no son los políticos -en alusión a los puestos en el próximo Gobierno regional- sino las políticas. Para Vox es fundamental empezar a aplicar sus propuestas desde puestos de responsabilidad.

La caída del PP

El partido insiste en que no hay que creerse las encuestas , aunque sí se contemplan con mejores ojos las últimas publicadas que las de hace apenas dos semanas. El último sondeo de GAD3 para ABC otorga a la candidatura de García-Gallardo entre once y trece procuradores en Castilla y León. Al PP de Fernández Mañueco lo relega a entre 34 y 37 escaños, alejado de la mayoría absoluta a la que aspiraba. La caída del PP no preocupa en Vox, porque sus dirigentes creen que serán precisamente ellos quienes se favorezcan de la pérdida de apoyos de los populares. En cualquier caso, consideran que los dos partidos juntos estarán en facultades de gobernar.

Buxadé sí ha criticado con vehemencia al Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ), cuya encuesta 'flash' les otorga solo entre ocho y nueve procuradores en las Cortes de Castilla y León . «[José Félix] Tezanos es un caradura que utiliza el dinero público con interés partidista», ha arremetido. Fuentes de Vox sitúan precisamente a partir de los nueve escaños el éxito de la campaña, aunque creen que más bien están ahora mismo entre los diez y los doce, aún con margen para crecer.