Sesiones apresuradas (II)

Enrique Rivero Actualizado: 23/09/2019 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La feria de septiembre ha terminado antes de tiempo, y la triste faena del maletilla ensalzado antaño por el público tras un temerario gesto no ha llegado a concluir siquiera como rigen los cánones. Al indolente Sánchez le han devuelto a los corrales el toro de la investidura. En este ruedo, solo Albert Rivera ha estado a la altura de las circunstancias y, ya sin metáforas, ha sido el único líder capaz de ofrecer una solución de Estado ante una situación límite: un mínimo común democrático de exigencias constitucionalistas que Sánchez ha desechado sin titubear y a los cinco minutos.

A menudo resulta fácil traspasar la delgada línea que separa la autoestima de la vanidad y creerse infalible y superior. Solo así se explica el tono de la pregunta de Sánchez a Albert Rivera durante su último debate parlamentario con ocasión de la única sesión de control de celebrada, cuando le reprochó la juventud del proyecto de Ciudadanos en comparación con los años del PSOE. Cómo si un partido nuevo no pudiera albergar más dignidad y sentido de Estado que un partido que lo ha ido perdiendo hasta quedarse sin él a causa de este sanchismo que de todo se apropia.

Y es que ni Sánchez es un veterano ni Albert un recién llegado. Albert Rivera forma parte de ese admirable grupo de valientes que en 2006, cuando era muy difícil romper el silencio, ya había comenzado a enfrentarse al nacionalismo en el Parlament de Cataluña. Por aquel entonces, Sánchez llevaba dos años como concejal del Ayuntamiento de Madrid y, por mor de dicha designación, como «representante» del mismo en la asamblea general de Cajamadrid, esa entidad posteriormente fallida de forma estrepitosa donde se concedían créditos blandos y sueldos desproporcionados. Albert siguió esforzándose e impulsando el proyecto de Ciudadanos desde Cataluña y hacia el resto de España, avanzando a pesar de la adversidad y de las amenazas de muerte. Y desde entonces hasta hoy, pasando por ese 2015 donde gracias al trabajo del líder de Cs y de tantas otras personas que llevaban años luchando por hacer grande este proyecto, casi siempre contra viento y marea, el partido llegó al Congreso de los Diputados y todos aquellos valientes ya representaban no solo a muchísimos catalanes sino a millones de españoles. Esa es la diferencia entre tener el carnet de un viejo partido y la de armar un proyecto para toda España desde la nada.

Así pues, no se dejen engatusar. El socialismo de Sánchez no le llega ni a la suela de los talones a un socialismo clásico en cuya historia no faltan, además, oscuros episodios de todo tipo. Pero creo que son las impresiones propias las que tienen que ratificar lo que escribo: comparen ustedes la retórica y la fidelidad a las ideas de unos y otros. Si quieren disfrutar de unas intervenciones parlamentarias dignas de este nombre, pueden acceder a través de la página web del Congreso y escuchar no solo al mismo Albert y, por supuesto, a Inés Arrimadas, sino también a Edmundo Bal, Miguel Garaulet, Sara Gimenez, Marcial Gómez, Miguel Gutiérrez, Marcos de Quinto, Marta Martín, María Muñoz, Ignacio Prendes, Melisa Rodríguez, José Manuel Villegas, … . Disfruten de la excelente motivación y preparación de los diputados de Ciudadanos durante esta breve legislatura, vean en nuestras fichas todas las iniciativas, preguntas y proposiciones que hemos presentado durante este corto periodo y tal así vez entiendan mejor por qué ha preferido Sánchez no pactar con nadie y decirles a los españoles que se equivocaron al votarnos el día 28 de abril. A ver si cuela y nos pierde de vista, para volver a jugar tranquilo al bipartidismo con sus amigos de toda la vida.