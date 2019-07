Compases de espera

Enrique Rivero Actualizado: 11/07/2019 11:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Musicalmente, se conoce como compás de espera el espacio de tiempo durante el cual se detiene el sonido y tras el cual se sigue adelante la ejecución de una pieza. El silencio, en la música, puede ser tan elocuente como la melodía. Sin embargo, un silencio prolongado de forma injustificada puede convertirse en incómodo e incluso irreverente. Todo lo que se detiene debe fluir de nuevo, de lo contrario se estanca y deteriora.

Según el artículo quinto del Reglamento del Congreso, dentro de los quince días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la legislatura. Sin embargo, han transcurrido ya dos meses desde entonces y seguimos en silencio, en un compás de espera pernicioso para la nación y cuya responsabilidad incumbe exclusivamente a la presidencia de la cámara.

La práctica o cortesía parlamentaria contraria a la norma y consistente en demorar la sesión de apertura hasta tanto exista un nuevo gobierno se ha ido convirtiendo en un recurso para privar de actividad al poder legislativo, dando lugar a infames resultados en las últimas legislaturas. Como nos encontramos en la misma situación, desde el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso se han promovido las iniciativas tendentes a dar comienzo a la actividad legislativa y a un control efectivo del gobierno en funciones.

En su monografía sobre «La centralidad del Parlamento», el Letrado del Congreso Fernández Fontecha recuerda: «La continuidad es el conatur parlamentario … que no puede encontrar más obstáculos que los derivados de la elección de una nueva cámara» y «… es la garantía de la inexistencia de poderes de excepción, pues éstos se fundan siempre en la irresponsabilidad durante un periodo de tiempo».

El presidente Rajoy, como Sánchez hoy, pretendió que el gobierno en funciones no pudiera ser controlado por un Parlamento cuya confianza no había decidido su nombramiento. Pero el Tribunal Constitucional se pronunció en su sentencia 124/2018 indicando que «La función de control corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado … aunque entre esta cámara y el gobierno no exista dicha relación de confianza».

Basta ya de silencio. Concluyamos este compás de espera y abramos el de trazar los trabajos parlamentarios de una vez por todas. Problemas como la sequía precisan de soluciones inmediatas. Los españoles nos necesitan en activo ya.