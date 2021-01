Las empresas de extraescolares y academias lamentan su «abandono» en la crisis del Covid Denuncian que «se encuentran en un limbo jurídico absoluto»

El sector de las actividades de extraescolares y las academias de enseñanza en Castilla y León (Asaecyl) mostró ayer su malestar al sentirse «abandonados» y «olvidados» por la Junta de Castilla y León. Así, recordaron que representantes de la Consejería de Educación se habían comprometido a mantener una reunión con la asociación que representa los intereses de este sector en la Comunidad después de las vacaciones de Navidad con la intención de reanudar dichas actividades, prohibidas durante el primer trimestre del curso. Sin embargo, criticaron a través de un comunicado recogido por Ep, «la Consejería no se ha puesto en contacto con la asociación».

Estas actividades, señalaron, «se encuentran en un limbo jurídico absoluto», puesto que en la adaptación del protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos para este curso escolar «se establecía la supresión de actividades complementarias y extraescolares durante el primer trimestre del curso». De cara al segundo y tercer trimestres, recordaron, su desarrollo «se supeditará a las circunstancias sanitarias del momento».

«Caos y desconcierto»

Por este motivo, la asociación considera que no se sabe a «ciencia cierta» si se pueden realizar o no. «El propio Gobierno autonómico añadió más caos al panorama cuando el pasado diciembre confirmó el regreso de las actividades extraescolares deportivas para después del parón navideño y, menos de 24 horas antes de que debieran iniciarse, decidió comunicar su negativa», añadieron. Su «desconcierto» es tal, aseguran, «que decenas de colegios ofertaron las extraescolares e incluso anunciado su fecha de comienzo a los padres, si bien, las empresas del sector han preferido ser prudentes y no iniciarlas».«Pese a que la Junta no sea clara y esté creando una situación de absoluta confusión, nosotros debemos esperar a que haya una autorización expresa de la autoridad competente», apuntaron los portavoces de la asociación. Y recordaron que el permiso para ofrecer estas actividades en los centros lectivos es «esencial». «Miles» de familias hacen uso, pero lamentan, «no parece que vaya a llegar». En el colectivo, advierten, reina el «pesimismo». Y recordaron que Castilla y León «es la única comunidad que mantiene esta prohibición».