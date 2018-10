La empresa Jupiter Bach, «primera víctima del cierre de Vestas», anuncia un ERE para su plantilla en Villadangos Esta multinacional danesa se dedica a la producción de artículos de fibra de vidrio

La empresa Jupiter Bach España SLU, multinacional danesa dedicada a la producción de artículos de fibra de vidrio y también ubicada en el polígono industrial de Villadangos del Páramo (León), será «la primera víctima del cierre de Vestas», según los sindicatos, ya que ha anunciado la intención de presentar un Expediente Regulación de Empleo (ERE) para su plantilla.

En un comunicado recogido por Europa Press, Comisiones Obreras de Castilla y León ha explicado que el comité de empresa de esta mercantil, con presencia de CCOO y UGT, recibió el pasado martes día 16 de octubre una notificación de la Dirección de la compañía la intención de proceder a la realización de un ajuste de plantilla.

El origen de este problema está en la situación de cierre surgido con la multinacional Vestas, también ubicada en el mismo polígono de Villadangos del Páramo y que anunció su cierre el pasado verano.

Los sindicatos han añadido a ello la pérdida de varios pedidos de algunos clientes, lo que «ha provocado que Jupiter Bach tenga que realizar un reajuste de personal en la proporción necesaria», mediante el expediente de regulación de empleo.

Con una antigüedad de doce años, fue creada el 7 de abril de 2016, tiene como objetivo social la producción y comercialización de artículos acabados en fibra de vidrio. En la actualidad cuenta con 73 trabajadores indefinidos, pero el sindicato ha recordado que ha habido momentos en los que se han llegado a los 150 empleos directos repartidos por las cuatro naves con que cuenta en el polígono de Villadangos.

En el comunicado se indica que de momento la empresa no ha presentado el ERE, por lo que aún no se conoce el número ni los implicados directamente de esta medida. Tan sólo han recibido esta información, la cual hace realidad la incertidumbre que venían manteniendo el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras desde que se produjo el golpeo de Vestas. El efecto dominó sobre su tejido industrial y sus empresas auxiliares no ha hecho más que comenzar.

En el transcurso de la asamblea celebrada esta semana con la plantilla, integrantes de esta factoría han manifestado su clara disposición de luchar por el mantenimiento del empleo.

Para ello, han añadido, van a tomar como ejemplo el proceder que viene demostrando la plantilla de Vestas. «Es necesario defender el empleo y la industria, no podemos permitir que continúe el goteo de pérdidas de puestos de trabajo que estamos viviendo en la provincia de León», ha recalcado el presidente del comité de empresa, Francisco Javier Zamora.

Esta trasnacional de origen danés también cuenta con centros de producción en China, Lituania y Polonia, por lo que nos encontramos ante una situación evidente de nueva pérdida de empleos en este territorio.

«Todo apunta a que nos veremos reducidos a la mínima expresión. Incluso no descartamos una peor situación, tal y como todos ya conocemos con el futuro de la otra multinacional danesa ubicada en el mismo recinto industrial», ha remarcado el presidente del comité.