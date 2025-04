Emprender para vivir del cuento

Su caso es el ejemplo de todos los emprendedores a los que la pandemia de coronavirus les ha frustrado de un día para otro la ilusión que tenían por hacer realidad un nuevo proyecto empresarial. A ella, el estado de alarma le pilló cuando estaba terminando de acondicionar el local comercial y ya tenía fecha para abrir en Zamora la primera librería especializada en títulos infantiles. La inauguración iba a coincidir con la presentación su nuevo libro de cuentos, pero el confinamiento dio al traste ambos proyectos. Pese a todo, la maestra y escritora infantil zamorana Sandra Alonso no se resignó y siguió adelante con su idea de vivir del cuento, en el sentido literal de la expresión. Aún remata los últimos detalles para abrir las puertas de la librería «Mis cuentos infantiles» el día 1 de julio, pero mientras llega la ansiada inauguración esta emprendedora no se ha quedado de brazos.

Al contrario, ha aprovechado para ver las oportunidades que ofrecía el estado de alarma y, a falta de apertura real, optó por la virtual y aceleró la venta online a través de la página web de la librería. De esta forma, en www.miscuentosinfantiles.es ha encontrado sus primeros clientes. «La acogida ha sido increíble, he recibido pedidos de toda España», señala Sandra Alonso. Ello pese a que en la web únicamente cuenta con una pequeña selección de los más de dos mil títulos de los que dispone en la librería física. Aun así, a los clientes virtuales les invita a que le pidan cualquier libro infantil, aunque no aparezca en el catálogo, ya que, si no lo tiene, lo intenta conseguir a través de las editoriales y distribuidoras con las que trabaja. Además de títulos infantiles, en su librería especializada también hay una estantería de libros sobre crianza y educación. En este sentido, tiene claro que los cuentos son un recurso básico para la educación y pueden ayudar a que los más pequeños aprendan conceptos y valores de una forma divertida.

La pasión de esta profesora de Educación Infantil por los cuentos le llevó hace cinco años a abrir en redes sociales perfiles especializados en los que hacía reseñas y comentaba los nuevos títulos de cuentos y libros infantiles ilustrados. Todo comenzó como una afición, pero con el paso del tiempo se ha convertido en su trabajo. Tras muchas lecturas y críticas de literatura infantil un día dio un paso más y comenzó a publicar sus propios cuentos. Hasta el momento, en año y medio, ha sumado seis títulos que ocupan un lugar preferente tanto en miscuentosinfantiles.es como en la tienda física que abrirá sus puertas el próximo miércoles.

Proyectos solidarios

Entre las publicaciones de Sandra Alonso recién incorporadas a la colección figuran «¿Pinzas de tender la ropa?», que ofrece en preventa antes de su lanzamiento oficial, y «Miradas con alas», un libro solidario del que es coautora junto a otros 45 escritores e ilustradores y al que ha aportado el cuento «El ladrón del aire», para recaudar fondos a beneficio de la Federación Española de Enfermedades Raras.

Sandra Alonso también ha apoyado proyectos de micromecenazgo para ayudar a publicar a otros autores de literatura infantil y en su librería da cabida a aquellos escritores de cuentos que han optado por la autopublicación, «porque existen auténticas joyas que no tienen el respaldo de una editorial detrás», indica la emprendedora.

