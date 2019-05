Elecciones Autonómicas 26-M Igea se crece y lanza el «globo sonda» de que no pactará ni con PP ni con PSOE El líder de Cs dice que los populares «son los de siempre» y acusa a Tudanca de ser «un aliado del sanchismo»

Después de incumplir su promesa en el debate al mantener la incertidumbre que él mismo ha alimentado sobre con quién pactará tras las elecciones del domingo, el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, se vino ayer aún más arriba para llevar al extremo su estrategia y dar por sentado que no llegará a acuerdos ni con el PSOE, por el que se ha inclinado en varios momentos de la campaña, ni con el PP, al que no ha dejado de criticar y cuestionar. Con el lógico objetivo de rascar votos de uno y otro flanco hasta el último día, ya desde primera de la mañana y antes de montar en globo en Ávila comenzó con su labor de «martilleo» hacia sus principales rivales. Al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, que le había acusado de mantener «un silencio cómplice» que evidenciaba su acuerdo con los socialistas le respondió que «el silencio verdaderamente clamoroso es el del PP, que no está dispuesto a regenerarse, a cambiar las cosas y que se define a sí mismo como el de siempre porque lo es». También le retó a un debate cara a cara ante las cámaras para debatir sobre la sanidad y le pidió que por favor deje de difundir a través de redes información falsa, «propaganda y basura» sobre la política sanitaria de Ciudadanos.

En el otro frente, advertía a Tudanca de que será muy difícil que su partido pacte con nadie que no exija a los miembros de su formación política, que ocupa la Presidencia del Parlamento nacional, «respeto y dignidad a la Constitución y a los españoles» en referencia a lo ocurrido el martes en el Congreso cuando su presidenta, Meritxell Batet, permitió a los independentistas el acatamiento irregular de la Constitución. Horas después y ya en Segovia acusaba al candidato del PSOE de ser «un aliado del sanchismo que no es capaz de decir que no», lo que también impediría cualquier acuerdo postelectoral según los principios marcados por el líder del partido, Albert Rivera. Por último, insistió en que Tudanca tampoco se ha «desligado» del populismo de izquierdas que encarnarían Podemos e IU en referencia al pacto fiscal que suscribieron y que Igea rechaza, acusando a su contrincante de querer «asfixiar» a impuestos a la región y de no estar dispuestos a «pelear» por una ley de financiación autonómica «justa».

Mañueco insiste en que Ciudadanos «se entregará» a los socialistas y los tilda de «indefinidos»

Mañueco, por su parte, insistía desde Salamanca en que «el que calla, otorga», en relación a la falta de respuesta ante las preguntas concretas que le realizó a Igea sobre los pactos. El candidato del PP definió a Ciudadanos como un partido «de indefinidos». Lo dijo precisamente en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, «un símbolo, un ejemplo, de que Ciudadanos, a la menor oportunidad que tenga» le «entregará» sus votos al PSOE como hizo en su día al sumarse también a IU para formar «un tripartito». Ante esta situación, llamó a «unir nuestros esfuerzos» y «concentrar todos los apoyos» en torno al PP para «conseguir un voto eficaz» para concluir que si los socialistas «entran en la Junta, habrá un riesgo» en la economía y en la «gestión» de los servicios.

«Se incrementa la certidumbre»

Una idea de pacto rojo y naranja en la que Mañueco incidió por la tarde en Segovia, donde aseguró que existe la «sospecha fundada» de ello. Pero, apostilló, lo que va a pasar el domingo que es «vamos a ayudar» a Tudanca a que se lance por ese «trampolín» que tiene en Castilla y León para llegar a Madrid. Y lo van a hacer, aseguró, logrando «la confianza mayoritaria de los ciudadanos de Castilla y León». Y censuró el «doble discurso» de Cs, que «los días pares dicen blanco y los impares, negro», cambiando de posición en función del sitio y el momento.

También el candidato de Podemos, Pablo Fernández, se refirió a este asunto para lanzar un mensaje directo al líder socialista: «Cs es cada vez un partido más de derechas y si queremos conformar un gobierno de cambio y progreso, sobra de la ecuación», dijo.