El secretario general del PP, Teodoro García Egea - EFE

Egea (PP) dice que Silván se ha explicado con transparencia y que el juez no apreció «ningún ilícito» «No me corresponde a mi valorar esto y sí a la Justicia, que por lo que parece no ha apreciado ningún tipo de irregularidad», asegura el secretario general del PP