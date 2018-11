Una edil del PSOE reconoce en un pleno que bebe, fuma, juega a la lotería y «no» ha sido mujer de un solo hombre La concejala de Medio Ambiente de Soria responde a la oposición que no tiene que dar explicaciones sobre su vida privada

«Adicta al tabaco, se gasta en lotería de Navidad más que la media, bebe cervezas y no ha sido mujer de un sólo hombre». Es lo que ha reconocido este jueves ser la concejal de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento por el PSOE de Soria, Lourdes Andrés. Así lo ha confesado en el pleno municipal, donde ha recordado al edil de Sorianos Luis Alberto Romero que de su vida privada sólo ha dado explicaciones a su padre, que era para ella su única autoridad.

El pleno municipal del Ayuntamiento de Soria ha finalizado en bronca, tras la moción presentada por el concejal de Ciudadanos Jesús de Lózar para incluir la ludopatía como adicción en el Plan regional de Drogas. La petición fue aprovechaba por el concejal de Sorianos Luis Alberto Romero para exigir a la edil socialista del equipo de Gobierno Lourdes Andrés explicaciones por acudir a la inauguración de una de las salas de juego de la ciudad.

La aludida ha contestado al concejal de Sorianos advirtiendo que de su vida privada no tiene que dar ninguna explicación ni al pleno ni a nadie, y ha asegurado que es «invitada a ir a muchos sitios», y ha señalado que tiene «más adiciones» porque fuma y bebe alcohol.

«Bebo alcohol porque tengo más de 18 años y se han publicado fotos conmigo bebiendo 'mahous'. Cuando voy a misa no me bebo la mahou y cuando vengo al pleno bebo agua», indicó.

Asimismo, ha señalado que asistió a la sala de juegos con un amigo, jugó 2,5 euros en la sala, y detalló que eran las 4 horas de la mañana. «Estas explicaciones no se las tengo porque dar a usted. Hace unos años se las daba a mi padre que era el único autorizado para pedirlas», ha dicho. Asimismo, Lourdes Andrés ha invitado al concejal de Sorianos a hacer lo propio con su actividad privada como escultor y artista.

Por otro lado, también le ha recordado que si los sorianos se gastan de media 250 euros en la compra de lotería de Navidad, ella juega más y «no» se enorgullecía de ello.

«En este salón de plenos hay gente que se juega más que la media y que yo confiese mis adiciones no le da derecho a usted a insultarme. No tengo 13 años sino 56 y sé lo que tengo que hacer. No soy educadora y mis hijos ya están muy bien educados. Yo puedo tomar cervezas aunque mis propuestas en política sean para que los jóvenes no beban», ha dicho en declaraciones recogidas por Ical.

Asimismo, ha insistido en que tiene adicción al tabaco y por eso no la tienen que «lapidar» y «no» ha sido mujer de un sólo hombre pues ha conocido más. «Igual me tienen que expulsar de alguna celebración eclesiástica porque no le parece bien mi modo de vida al que la celebra. Pero, ¿yo he prometido amor eterno a alguien?, ¿De qué me acusa?», se ha preguntado.