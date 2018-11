Política Un edil emula a Willy Toledo y «se caga en Dios» en un pleno La concejala de Ganemos, Pilar Moreno, ha retirado finalmente la expresión ante la petición insistente del alcalde, aunque ha reiterado: «Hay muchas ofensas que no van por esa línea y que todos tenemos que aguantar a diario»

ABC

Tenso y polémico pleno se ha vivido este viernes en el Ayuntamiento de Salamanca cuando ante una moción del Partido Popular, la concejal de Ganemos, Pilar Moreno, ha empleado las palabras «me cago en Dios» durante uno de sus argumentos. Al momento, según recoge el portal digital Noticias Castilla y León, se montó un alboroto entre algunos concejales y el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, le ha invitado a retirar esas palabras.

«Vamos a ver, es una expresión popular de este país. No voy a rectificar. Búsquelo usted en el diccionario», se ha defendido con vehemencia la concejal de Ganemos que ha emulado la expresión que en su día llevó a los tribunales al actor Willy Toledo. «Le pido que retire usted esa expresión, que es más que un dicho o una expresión, es una falta grave de respeto a lo que muchísimas personas de Salamanca, de Castilla y León y de España sienten como algo sagrado», ha manifestado el alcalde Fernández Mañueco.

A lo que Pilar Moreno ha concluido: «Lo retiro, no se preocupe. Retire señor secretario general la expresión que dicho que no quiero repetir para no ofender oídos. De todas formas, hay muchas ofensas que no van por esa línea y que todos tenemos que aguantar a diario».