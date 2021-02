José Ángel Sánchez, durante la donación en el Centro de Hemoterapia de Castilla y León, con sede en Valladolid - ABC

Coronavirus Uno de los donantes de plasma hiperinmune: «En cuanto me dijeron 'puedes salvar vidas', no me lo pensé» José Ángel Sánchez es uno de los más de mil castellano y leoneses que se han apuntado para donar plasma Covid El Centro de Hemoterapia ha extraído ya más de mil unidades de plasma convaleciente