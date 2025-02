Directo Castilla y León: últimas noticias sobre el coronavirus y el estado de alarma

20.45

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid levantaron este domingo acta de denuncia a un establecimiento de comida rápida situado en el barrio de El Peral porque tenía clientes en el interior del local , cuando solo se permite a los establecimientos de hostelería tener actividad de comida a domicilio o para recoger, con encargo previo.

20.20

El jugador del Real Valladolid Óscar Plano ha confirmado este lunes, a través de la red social Instagram, su positivo en el test serológico del coronavirus al que fue sometido, junto al resto de sus compañeros, la semana pasada antes de iniciarse las sesiones de trabajo. El club no ha confirmado ningún caso apelando a la ley de protección de datos y a la confidencialidad de los resultados de las pruebas, aunque Radio Marca ha informado de que existen otros dos casos positivos en el equipo, el de otro jugador y un auxiliar, informa Efe.

20.00

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha reconocido que se ha detectado un «número reducido» de profesores que no tienen conexión on line con sus alumnos por lo qdurante la modalidad lectiva no presencial por la crisis sanitaria y que se exponen a que se les abra expediente disciplinario.

19.40

«No tenemos que levantar la guardia». Así lo ha advertido este lunes la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, quien ha abogado por seguir «siendo, como hasta ahora, ejemplares» . Un comprotamiento acorde a las restricciones para el que ha apelado a la responsabilidad individual: «Es imposible tener un agente pegado a cada ciudadano».

19.20

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha solicitado hoy al Gobierno que levante la suspensión de los plazos procesales «siempre con las precauciones sanitarias oportunas» para reanudar «paulatinamente» la actividad hasta recuperar «el ritmo ordinario» de los juzgados y tribunales después del «duro impacto» que la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria y económica ha supuesto para la Administración de Justicia, donde la actividad se ha visto «paralizada» .

18.30

El 39 por ciento de los empresarios familiares afectados por la crisis ha optado por no solicitar un ERTE y sostener la situación por sus propios medios , según pone de manifiesto la última encuesta realizada por Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) a sus asociados. El nuevo sondeo muestra también que aumenta el porcentaje de empresarios que aboga por una ampliación de los plazos de tramitación de los ERTEs, ya que ahora es una medida reclamada por el 61 por ciento de los encuestados frente al 51 por ciento de los que la solicitaban en la anterior encuesta realizada el pasado 17 de abril.

17.50

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Soria detuvieron el pasado sábado a tres hombres como presuntos autores de sendos delitos de desobediencia grave, al saltarse de forma reiterada el confinamiento. Presuntamente, incumplieron de forma continuada lo dispuesto sobre limitación de circulación de personas y vehículos del Real Decreto que establece el estado de alarma para combatir la crisis sanitaria provocada por el covid-19.iento de los que la solicitaban en la anterior encuesta realizada el pasado 17 de abril. Uno de ellos ya había sido sancionado seis veces.

17.00

Educación ha anunciado este lunes que el proceso de admisión a los centros escolares para el curso 2020-2021 se realizará de forma telemática entre los días 18 y 26 de mayo . Se retoma así la tramitación que había quedado suspendida por la declaración del estado de alarma y las familias podrán ya escoger el colegio o institutoal que quieren que acudan sus hijos a partir de septiembre.

11.55

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha anunciado este lunes la vigilancia con drones de las calles de la ciudad para comprobar el cumplimiento de las normas establecidas en el estado de alarma derivado de la crisis del coronavirus Covid-19.

10.20

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha afirmado este lunes, en el que 26 zonas de salud de la Comunidad pasan a la fase uno de la desescalada, que ya son más de 40, que eran las planteadas por la Comunidad y que están a falta de análisis de la documentación enviada, las que cumplen con los criterios epidemiológicos y sanitarios para hacerlo. En entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser este lunes, Casado ha insistido en la prudencia en la desescalada para evitar «que un rebrote» lleve a la Comunidad a la «casilla de salida», lo que no «soportaría un sistema sanitario» con los profesionales que lo han dado todo al doscientos o trescientos por cien.

9.20

El Ayuntamiento de Valladolid restablece a partir de este lunes el servicio ORA y la regulación de los aparcamientos disuasorios que se suspendieron el pasado 18 de marzo con motivo de la declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19, que restringió la circulación por las vías de uso público.

9.00

El Ayuntamiento de Ávila reanudará este lunes el servicio de transporte público urbano colectivo en todas sus líneas y horarios habituales tras haberse suspendido cuando se decretó el estado de alarma.

8.30

Los municipios de 26 zonas básicas de salud del medio rural de Castilla y León estrenan hoy la fase 1 de la 'desescalada' del confinamiento por el coronavirus. Reunirse con familiares y amigos, no más de diez personas, tomar una consumición en la terraza de un bar, comprar en un pequeño comercio sin pedir cita previa o acudir a un mercadillo al aire libre son algunas de las cosas que podrán hacer los 53.509 castellanos y leoneses. Lea aquí toda la noticia.