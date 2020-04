La Diputación de Soria pide la llegada de médicos cubanos a la provincia

ABC SORIA Actualizado: 03/04/2020 14:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha remitido este viernes una carta abierta en la que urge personal sanitario. Apunta, incluso, la posibilidad de contar con médicos cubanos. «La compleja y grave situación por la que estamos pasando estos días, hace que tengamos que buscar soluciones extraordinarias y recursos que no disponemos, sea donde sea necesario», ha urgido.

Serrano ha priorizado, entre los muchos problemas sanitarios de la provincia, la grave situación de personal cualificado que tiene Soria, que ha pasado de tener 12 camas UCI en el hospital Santa Bárbara a 25, con la correspondiente carga de trabajo para este personal y al problema de los contagios. Con este panorama no se podrá ampliar el número de UCIS en Soria y seguirán los traslados fuera de la provincia.

Serrano ha trasladado este viernes en la reunión del centro coordinador de la crisis que, a través de un empresario soriano, hay posibilidad de contactar con la jefa de los servicios médicos cubanos, Dr. Miladys Orraca Castillo y traer médicos cualificados a Soria.

El presidente de la Diputación ha transmitido esta posibilidad a primera hora a la Junta, que ha tramitado la solicitud de forma urgente ante la embajada de Cuba en España «para que la próxima semana podamos tener en Soria este contingente».

Serrano ha recordado que Cuba tiene médicos en más de 60 países, y 13 brigadas de urgencia para enfrentarse a las pandemias, de las que una ya está trabajando en Andorra contra el Covid.

El presidente de la Diputación ha lamentado que el Estado no ha atendido la demanda realizada el pasado 28 de marzo para destinar personal médico a Soria y tampoco han llegado médicos del Ejército.

«Personal sanitario formado urgente para Soria. Del ejército, de Cuba, de Castilla y León o de donde sea, Pero ya!!!! No podemos permitir que por intereses políticos no lleguen médicos a nuestra provincia o a nuestra nación mientras se están muriendo a miles nuestros vecinos, me niego a pasar por esto», ha recalcado.